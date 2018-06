“Clausurado por corrupción” se podía leer en los carteles usados por el Movimiento Litio para Chile para clausurar y expropiar simbólicamente el edificio corporativo de Soquimich (SQM), ubicado en el sector de Escuela Militar, comuna de Las Condes. Los manifestantes acusaron a la firma que fue liderada por Julio Ponce Lerou como “la principal empresa corruptora de Chile”, debido al financiamiento que entregó a políticos de la derecha y de la Concertación/Nueva Mayoría.

Los integrantes de la organización pegaron en los muros exteriores de las oficinas una serie de carteles informando sobre la “clausura” y caricaturas con el rostro de Ponce Lerou encarcelado y acompañado con el rótulo “perpetua por corrupto”.

Justamente, el ex yerno del dictador Augusto Pinochet concentra buena parte de las críticas. Semanas atrás se conoció que el directorio de SQM, conformado entre otros por Laurence Golborne y Hernán Büchi, dio luz verde al retorno de Ponce Lerou a la minera no metálica como asesor externo, aun cuando el acuerdo suscrito entre la firma y Corfo estipulaba que el empresario no podía retomar labores directivas.

“La acción busca canalizar la indignación ética frente a la mayor empresa corruptora de Chile y que mantiene hasta el año 2030 el control del litio en el Salar de Atacama. Es una burla que Corfo le haya regalado el litio. Siempre dijimos que Ponce Lerou no perdería el control de la empresa”, afirmó Miguel Soto, coordinador nacional de Litio para Chile.

El dirigente destacó que la acción está en línea con la reciente petición que hizo la agrupación ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, con el fin de iniciar la discusión del proyecto de ley que permite expropiar Soquimich y crear una empresa estatal del litio. La iniciativa fue acogida favorablemente por los legisladores y será puesta en tabla a partir del miércoles 4 de julio.

“Se trata de una ley que puede transformar absolutamente el país, ya que el litio tiene insospechadas potencialidades en términos de desarrollo, de generación de tecnología, de energías limpias. Además, es una bofetada a la corrupción, porque efectivamente la empresa SQM se ha convertido en una firma corruptora que hoy controla el litio”, recalcó Soto.

En conversación con El Ciudadano, Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas e integrante de Litio para Chile, calificó el retorno de Ponce Lerou como una “desfachatez”, una “insolencia” y una “burla” para chilenos/as. “El litio se lo estamos entregando a empresas corruptoras de la política que además se llevan a otros lados las riquezas, ni siquiera la invierten en el país”, comentó el dirigente de las JJCC.

En vista de este panorama, el Movimiento Litio para Chile está convocando para el jueves 21 de junio a una protesta nacional contra la corrupción de Soquimich. En Santiago la actividad se realizará en Plaza de Armas a partir de las 19 horas.