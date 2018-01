El portavoz de la visita del papa Francisco a Chile informó a la opinión pública chilena la reunión sostenida el mismo martes entre el Pontífice y un grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica, cuya identidad se ha mantenido en reserva. Sin embargo, excluyó del grupo a los activistas contra el abuso sexual que protagonizaron las denuncias contra el sacerdote de El Bosque, Fernando Karadima.

“El Santo Padre se ha reunido hoy en la Nunciatura Apostólica de Santiago de Chile, después del almuerzo, con un pequeño grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes”, fueron las palabras difundidas por la vocería papal.

Las víctimas “han podido contar sus sufrimientos al Papa Francisco, que les ha escuchado y ha rezado y llorado con ellos”, sostiene el Vaticano.

La Iglesia Católica no revelará la identidad de los participantes de la reunión. Sin embargo, ésta será conocida en la medida en que dichos participantes así lo hagan.

James Hamilton, Juan Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, los tres víctimas del sacerdote chileno Fernando Karadima y activistas contra el abuso sexual protagonizado por la Iglesia Católica, no fueron incluidos en la cita. Ello no fue motivo para no expresarse. Y llamaron a que la Iglesia Católica tome cartas en el asunto. Por ejemplo, consideran hoy se puede excluir a obispos encubridores del abuso sexual.

“Esperamos que las palabras a esas víctimas, no sean todo lo que se haga. Y se tomen acciones concretas que sancionen a los responsables de todas las víctimas y se establezca la justicia que debió y debe haber en cada uno de los casos. Lo que incluye remover a obispos encubridores y nombramientos que faciliten el escape de un victimario de la acción de la justicia”, declararon.