Un estudio de la Universidad de Santiago (Usach) ha revelado que durante los últimos 10 años los cobros de los peajes y TAG interurbanos en Chile han aumentado un 70%. Un alza que se realiza sagradamente cada inicio de año de acuerdo a lo establecido en los contratos de las concesionarias con el Estado, llevados a cabo principalmente durante los gobiernos concertacionistas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) y Ricardo Lagos (PS).

Un negocio redondo para las empresas que, de acuerdo a una investigación de Radio Bío Bío, se traduciría en que éstas recuperan desde el doble hasta 14 veces el monto de inversión de una ruta.

Esta realidad ha ido generando un malestar colectivo cada día en aumento y que durante esta última semana se ha volcado a un grupo creado en Facebook bajo el nombre de No + abuso de TAG y PEAJES, el que en menos de una semana ha convocado a más de 42 mil miembros que se han comenzado a organizar para llevar a cabo una movilización en la que visibilizarán sus demandas.

Conversamos con Ezio Gérard, representante del movimiento en su calidad de impulsor del mismo, quien aborda la forma en que se están coordinando y cuestiona de paso la idea de que los abusos por parte de las concesionarias alcanzan solo a los estratos sociales altos, asegurando que este es un tema transversal que afecta igualmente a los sectores medios y bajos. “Tener un auto no es un lujo en Chile. Entonces a las autoridades se les olvida que las personas que tienen autos no todas son de recursos”, apunta.

– ¿Hay un hecho puntual que te motiva a realizar este llamado a organizarse a través de un grupo de Facebook o es producto de una sumatoria de acontecimientos?

Yo estaba dispuesto a armar un grupo para ayudar a las personas. El TAG fue la última razón que tuve para formar este grupo porque es lo más reciente y es de lo que más se está hablando. Entonces, básicamente aproveché esa oportunidad para a través de las redes sociales convocarlos y hacer un grupo unido; porque si esto resulta bien se podría transformar en un movimiento genérico, más que solamente por lo del TAG, porque hay muchos adherentes. Hay adherentes que no tienen autos y son coordinadores, imagínate. Es gente que está disgustada con el sistema, con los abusos que hay.

– ¿Cuáles son las “abusos” de los TAG y los peajes que es posible identificar?

Básicamente consiste en que están regulados de una forma autónoma los precios, o sea, ellos los colocan, sin fundamento alguno; ellos los colocan “al achunte” y ese “achunte” es colocado en base a lo que a ellos les gustaría ganar en el futuro con ese pórtico. O sea, tampoco está calculado en base a los reales costos de ese pórtico. Es algo desmesurado. Por ejemplo, acá en Santiago hay más problemas, porque fuera de la ciudad -salvo algunos casos- no son tan caros los peajes entre uno y otro. Pero en Santiago pagas más de 7 lucas en tramos más cortos que en autopistas de fuera de Santiago, donde pagas $2.500 en tramos que son el doble que en la Autopista Central o Costanera Norte, donde te cobran las 7 lucas por un mismo tramo.

A las motos les cobran lo mismo que a los autos. No hay una regulación con el tema de las tarifas que suben y bajan: cuando hay tacos, la suben; cuando está vacía, la bajan. Entonces, no es lógico el diseño y la proporción que tienen de cobro. Es absurdo, porque si te ofrecen un mejor servicio, pero se colapsa, debería bajar el precio, no subir. Pero ellos aplican la regla general de economía: mientras la demanda sube, la oferta se encarece.

– Entiendo que se están coordinando por comunas. ¿Cómo ha funcionado esa organización?

En los 3 o 4 primeros días yo diría que el equipo se ha conformado en un 30% en diferentes comunas. Tengo muchos mensajes de personas de todas partes de Santiago que desean ser coordinadores o asistentes; y tengo coordinadores en -yo creo- más del 30% de las comunas. Y lo sigo organizando porque no he alcanzado a ver todos los mensajes. Entonces, la parte organizacional del territorio ha estado funcionando excelentemente bien, según mi opinión.

– Como lo planteas en uno de los videos que has difundido, ¿el paro va sí o sí?

El paro va sí o sí, pero yo soy cauto y meticuloso; la gente es apresurada. Una vez que yo tenga los equipos en todas las comunas conformadas, con un mínimo de personas por comuna, recién ahí voy a ponerle fecha al paro. Antes de eso y entremedio, estoy reuniendo un equipo creativo para hacer una campaña creativa; hacer, por ejemplo, campañas por Internet con diseños bonitos. O sea, hacer que la gente participe de otra forma.

En ese sentido, necesito convocar un equipo con abogados, economistas, publicistas, diseñadores y programadores de aplicaciones, entre otros. Si yo tengo una red social adaptada a las necesidades, se pueden crear aplicaciones de agrupaciones territoriales y nacionales; va a ser ideal para organizarse. El objetivo es crear un equipo creativo y profesional fuerte. Es importante que se cree una red de organización ciudadana.

Y, mientras tanto, las comunidades que se están creando se van a estar reuniendo; ya han tenido más de dos reuniones en todo Santiago, en diferentes partes la gente se sigue juntando, este fin de semana van a haber otras reuniones en distintos lugares de Santiago… Entonces lo que vamos a hacer es motivar a la gente para que hablen, discutan, den ideas y esas ideas van a estar siendo absorbidas por nosotros en la medida en que se vayan pudiendo tomar, también.

– En los videos has apelado a que el paro se debe realizar de forma estratégica para que sea exitoso y se logren visibilizar las demandas. ¿Cómo debiera ser?

Existen dos tipos de coordinadores, los regionales y comunales. En conjunto con los regionales se está viendo la estrategia de orden y planificación con respecto al idioma con el que cada coordinador va a hablar en su zona. Qué quiere decir esto: que en todas las comunas los dirigentes van a hablar con el mismo fundamento, van a comportarse de la misma forma en que se comportan en todas las partes de Santiago; de forma pacífica, tranquila, con conciencia, fundamento de justicia y razón. Por lo que en todo Santiago las manifestaciones deberían ser unilateralmente iguales, en cuanto al fundamento, al orden y a la estructura que llevan. Entonces va a haber una ventaja de que esto sea ordenado y no desordenado, porque cuando se hacen manifestaciones a nivel nacional, un grupo o quema algo, otros son ordenaditos, otros más o menos, y la idea es que acá todos seamos iguales en el sur, en el norte, en el este y el oeste de Santiago.

– Cuando hablamos de paro, ¿nos referimos a instalarse en las autopistas con automóviles, motos; esa es la idea?

La idea está por definirse, la última idea, porque hay muchas que han surgido. Por ejemplo, afuera de la central de la autopista; otra es pararse en la autopista y dejar una pista habilitada de emergencia y avanzar a 10 kilómetros por hora, para no detenerse ciento por ciento; y otra es dejar los autos ahí y bajarse no más. O manifestarse con los chalecos reflectantes, por ejemplo. Como todavía no hay fecha, todavía hay tiempo para definirlo; pero el paro va, el estilo del paro es el que se está discutiendo.

– ¿Qué responsabilidad le asignas a las autoridades que pareciera se han desentendido de los problemas de los usuarios de las autopistas, una vez que las han concesionado?

En este momento el actuar de las autoridades evidentemente es hacer la vista gorda con el tema, porque como ellos tienen un sueldo que no es menor, están cómodos, pueden pagar TAG. Pero se les olvidan las personas que gana 300 lucas o el sueldo mínimo y que también tienen auto, porque tener un auto no es un lujo en Chile. Entonces a ellos se les olvida eso, que las personas que tienen autos no todas son de recursos. Ellos lo que están haciendo es perder la conciencia del cargo que tienen; están perdiendo la lógica de la misma responsabilidad que tienen, porque ya no están trabajando para la gente -lo dejaron de hacer hace muchos años-, están trabajando para conglomerados y para ellos.

La idea de este movimiento no es atacar a ningún político ni empresa en específico ni movimiento político. Esto va a ser de forma inteligente, lógica y se va a pedir simplemente lo justo.