Elicura Chihuailaf apoya a inocentes condenados en Caso Luchsinger

El destacado poeta mapuche hace un llamado a lxs artistas y personas ligadas a la cultura, a interiorizarse y comprometerse solicitando la nulidad del caso Luchsinger, exigiendo justicia para los pu lamnien, José Tralcal y Luis Tralcal, mapuche inocentes que actualmente arriesgan cadena perpetua por un crimen que no cometieron. Es hora de movilizarse, comparte y difunde!!#tralcalinocente

