El pasado miércoles Canal 13 decidió terminar con el contrato del periodista Pablo Honorato, tras 40 años en la estación. A pesar de lo anterior, seguirá vinculado al Departamento de Prensa, pero como colaborador.

Honorato es conocido por ser “el periodista de Tribunales”. Ahí ha pasado gran parte de su carrera televisiva y es en ese lugar donde también ha hecho noticia.

Por ejemplo en 2015, cuando sufrió un golpe en los testículos por parte de Luisa Toledo, madre de Eduardo, Rafael y Pablo, conocidos como los hermanos Vergara Toledo, asesinados por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet.

En conversación con El Ciudadano, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, sostiene que Honorato fue un colaborador de la dictadura porque nunca denunció los crímenes que presenció y que formó parte del grupo de periodistas que encubrió los delitos del régimen, desinformando a la población.

¿Qué opinión tiene del rol periodístico de Pablo Honorato en dictadura?

Varios periodistas en esa época tuvieron un rol de complicidad, no sólo en el silencio, sino que desinformaron y se prestaron para montajes de los crímenes que se cometieron por 17 años. Jamás me olvidaré de la fotografía en la que se encuentran los restos torturados de Marta Ugarte Román, en la que sale Pablo Honorato al lado del cuerpo. Esa imagen habla de complicidad directa, de difundir ante la prensa nacional e internacional, que lo sucedido era un crimen pasional y no un crimen de la dictadura, lo que realmente fue.

Para nosotros es lamentable que Pablo Honorato no recibiera alguna sanción social o ética, porque él tuvo complicidad como profesional, como persona y -por si fuera poco- nunca se disculpó. Que salga de la pantalla como trabajador y que aún así se mantenga como colaborador del Departamento de Prensa de Canal 13, para mí es una señal de que algo debe saber.

¿Qué le parece que Honorato se haya mantenido tantos años en pantalla, siendo reconocido como “el periodista de tribunales”?

Creo que su imagen ha sido blanqueada cuando se terminó la dictadura, lo que no permitió encontrar testigos o pruebas contundentes para haberlo expulsado del Colegio de Periodistas. Creo que él sabe muchos secretos de gente poderosa, de otro modo no se entiende que en una democracia concreta, alguien así se mantenga por tantos años trabajando en un canal de televisión. En lo personal, lo veo como un pago por ser cómplice y mentir en diversos crímenes de la dictadura.

¿Qué otros personajes reconoce que, al igual que Honorato, se mantengan libres del escrutinio público dentro del periodismo?

Hay muchos, pero no puedo ser poco rigurosa al nombrarlos. Los únicos castigados realmente por el montaje de los cinco crímenes de la Rinconada de Maipú, son Julio López Blanco y Claudio Sánchez, quienes recibieron sanciones por parte del Colegio de Periodistas; porque ellos trabajaban directamente con la CNI, por ello su complicidad es mucho mayor de lo que realmente piensa la opinión pública. En cambio, lo de Honorato es una complicidad indirecta, pero no por ello menos importante. Él ha gozado de impunidad hasta la fecha y además con prestigio. Que lo traten de “don Pablo” nos parece chocante e incluso nos violenta, porque sabiendo lo que pasaba, su complicidad estuvo presente.

Honorato en 2015 señaló en una columna en La Tercera no ser cómplice de la dictadura y que solo seguía órdenes de sus jefes. ¿Qué opina al respecto?

Las explicaciones agravan la falta, hay periodistas como “Pepe” Carrasco (José Carrasco Tapia), que fue asesinado por la dictadura por difundir la verdad y los crímenes. Y no solo periodistas; hay escritores, hay incluso militares asesinados en dictadura por oponerse a algo que iba en contra de sus principios, humanidad y dignidad, por lo tanto ese argumento no tiene valor.