Los profesores de las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, finalmente votaron por un paro indefinido de actividades a contar del día lunes 5 de marzo, en el inicio oficial del año escolar, por la no resolución en el pago de una deuda previsional de cerca de 13 mil millones de pesos, que se arrastra desde anteriores administraciones municipales.

La protesta de los docentes pone una primera traba a la puesta en marcha del nuevo Servicio Local de Educación de Barrancas, instancia creada por la Ley de Nueva Educación Pública, en el marco del proceso de “desmunicipalización” de la administración de los colegios.

El presidente nacional del Colegio de Profesores confirmó la decisión de sus colegas de Barrancas: “El paro es una decisión ya tomada (…) y si de aquí a mañana (viernes) no hay una respuesta clara y categórica que resuelva el problema, podemos desde ya avisar a los apoderados de estas tres comunas que el día lunes no deben mandar a sus niños al colegio, porque no hay clases”.

La medida fue ratificada a través de una consulta en la que participaron 1200 docentes de las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, donde el 77% de los educadores apoyó la movilización.

Las demandas de los profesores del SLE de Barrancas pretenden garantizar los derechos adquiridos por los docentes previo al traspaso desde las municipalidades.

“Antes de que comenzara la ley fuimos majaderos en que se solucionaran estos cinco puntos: asegurar la planta docente; que los convenios colectivos establecidos con los trabajadores de todas las comunas fueran respetados; que las deudas que existen, sobre todo en Cerro Navia, debían ser pagadas; que los trabajadores que laboran en dos comunas al ser traspasados no tuvieran ninguna merma en su salario; y que los bonos de retiro que están pendientes sean pagados”, dijo Darío Vásquez, secretario general del magisterio.

La mayor preocupación de los docentes pasa por las cuantiosas deudas existentes en los tres municipios: “Cerro Navia mantiene una deuda previsional y salarial de casi trece mil millones de pesos, que se acumularon desde el 2010 en adelante, que corresponde a la administración del alcalde Luis Plaza”, indicó Samuel Toledo, Presidente del Comunal Cerro Navia del Colegio de Profesores.

Desde el Colegio de Profesores informaron finalmente que este viernes, los dirigentes comunales se reunirán con las autoridades del SLE Barrancas para buscar un acercamiento. El resultado de esa cita será sometido al análisis y votación en asamblea de los 1500 profesores que aprobaron la paralización.

“Evidentemente este problema supera a los municipios y al propio Servicio Local de Barrancas y por lo tanto son las autoridades nacionales, el señor Rodrigo Egaña, director de Educación Pública, y la señora Ministra de Educación Adriana Delpiano, quienes tienen en sus manos la solución”, concluyó Mario Aguilar.