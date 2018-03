Jaime Bellolio, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se encuentra varado en la ciudad de Miami. Como denunció a través de sus redes sociales, más específicamente en Twitter, cuando Bellolio se dirigía a Cuba, su ingreso fue negado por las autoridades de la isla.

El parlamentario gremialista había sido invitado al país caribeño por Rosa María Payá para participar en la entrega del premio que lleva el nombre de su padre, Oswaldo Payá, ambos vinculados a la oposición al régimen castrista cubano.

Sin embargo, al momento de tomar el avión desde Miami para viajar a La Habana, el legislador fue informado a través de un mensaje de WhatsApp, que luego publicó en redes sociales, de que no podía embarcar porque “no le será admitida su entrada en Cuba”, medida adoptada “por orden de las autoridades migratorias cubanas”.

Ya estoy arriba del avión rumbo a La Habana para participar de la entrega del premio Oswaldo Payá. Gracias a @RosaMariaPaya por la invitación. Espero que la dictadura Cubana no censure mi participación.

Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla pic.twitter.com/jv0zMRVwlK

— Jaime Bellolio (@jbellolio) March 8, 2018