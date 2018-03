Cuando Michelle Bachelet comenzó su segundo mandato, realizó varias promesas que iban en directo beneficio de la sociedad. La gratuidad y la despenalización del aborto son las reformas pilares que hicieron que gran parte de la población comenzara a creer en las propuestas realizadas en su campaña presidencial.

Sin embargo, aún existía un as bajo la manga de la ahora ex presidenta: el cierre de Punta Peuco. Durante su mandato, siempre estuvo en boca de todos que desde el Palacio de La Moneda tenían todas las intenciones de cerrar el penal donde se encuentran detenidos militares y agentes del Estado implicados en violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet.

Es por eso que este viernes pasado y en completo sigilo, Bachelet apostaba por cumplir su promesa más polémica: trasladar a los reos de Punta Peuco, recinto ubicado en la comuna de Til Til, hacia Colina I. La idea de realizar este cambio era transformar al penal en uno de carácter humanitario, donde los enfermos terminales y mujeres embarazadas puedan pasar sus días de encarcelamiento.

El inminente cierre de este penal siempre fue criticado por el sector conservador de nuestro país. Pero lo que Bachelet no esperaba era que uno de los jefes de sus carteras se negara a realizar la clausura de este recinto, dejando este proyecto sin ninguna oportunidad de acción. Según consigna La Tercera, fue el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se habría negado a firmar el documento que confirmaba el cierre.

Este acto de rebeldía mostrado por Campos dejó sin explicaciones a los colaboradores de este proyecto. Debido a esto, la única declaración brindada desde el Estado fue que “no se pudo”.

Tampoco Jorge Mateluna

La Tercera detalla que dentro de los planes de la ex presidenta se incluía como primera señal trasladar el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán; al brigadier (R) y ex agente de la Dina, Miguel Krassnoff, y a Raúl Iturriaga Neumann, director asistente de la DINA.

Teniendo todo planeado, sólo faltaba la firma del jefe de la cartera de Justicia. Es aquí donde todo falla y Campos se niega entonces a cumplir el último decreto de Bachelet como Presidenta.

Desde el entorno del ex ministro, aseguran que nunca llegó un documento a sus manos para él poder firmar.

Como recuerda el medio, no habría sido esta la primera vez que el ex ministro se mostró en contra de un proyecto impulsado por Michelle Bachelet. Durante esta misma semana, Campos tampoco habría dado su firma para indultar a Jorge Mauricio Mateluna, ex miembro del FPMR.

