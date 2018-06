“Exceptuando la Metropolitana, en las regiones viven diez millones de personas, es decir, el 60% de la población del país. Pese a ello, Piñera dijo que la información sobre ellas había que buscarla en los complementos de su discurso”, alegó el senador Alejandro Navarro, quien se mostró crítico respecto a los alcances de la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera.

“Es sin duda una falta de respeto para la mayor parte de los chilenos y chilenas, que quien lidera al país, y que debe velar por los intereses de los 17 millones, se dedique casi exclusivamente a anunciar mejoras para la Región Metropolitana en su Cuenta Pública”, añadió el parlamentario.

“La cuenta golpeó a las regiones”, continuó Navarro, quien afirmó que el discurso “fue un duro golpe a los 10 millones de chilenos y chilenas que no viven en Santiago. Cuando dice que no reducirá los impuestos a los empresarios, debido a que no hay dinero en las arcas fiscales, pero luego anuncia 57 kilómetros nuevos para el Metro de Santiago y nuevas líneas por 10.000 millones de dólares, es de una desfachatez extrema”, argumentó el senador.

Para Navarro, “no estamos en ninguna prioridad o mega proyecto por los próximos cuatro años y ni hablar de un compromiso para priorizar el Tercer Dique de Asmar en Talcahuano; no existió en la Cuenta Pública. Piñera ha anunciado nuevas líneas de Metro para la Región Metropolitana. Y para el Gran Concepción, donde vive un millón de personas, apenas dedica una línea en su discurso, diciendo que se expandirá el Biotrén, aun cuando es el tren suburbano más eficiente de todo Chile, superando la falta de inversión y trenes viejos y en desuso”.

El senador finalizó señalando que “es claro por qué cada año miles de ciudadanos migran hacia la Región Metropolitana; allí es donde cada gobierno hace las mayores inversiones, ocupando gran parte de los recursos del Estado en una ciudad donde vive el 40% de la población de Chile dejando al otro 60% en los complementos”.

“Somos 43 senadores y senadoras en Chile. Me pregunto cuantos de los otros 38 que fueron electos en regiones distintas a la Metropolitana, se unirán a nuestra voz de denuncia y lucharán de verdad en contra del nefasto centralismo. Ha llegado la hora de los Verdaderos Regionalistas”, concluyó Navarro.