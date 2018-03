Luego del revuelo mediático que generó la detención de un hombre de 84 años en un supermercado Jumbo por no pagar cuatro limones, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) solicitó a la empresa antecedentes del caso. Esto para iniciar una investigación sobre lo que ocurrió aquella tarde en el local de Quilpué.

La medida apunta a asegurar que la empresa actuó de forma adecuada para retener al adulto mayor, quien luego fue entregado a Carabineros, respaldándose en los protocolos internos de Jumbo.

Nicolás Corvalán, director regional del Sernac en Valparaíso, destacó que los protocolos de seguridad debieran siempre resguardar la dignidad de los clientes.

Ante la solicitud, el supermercado Jumbo tiene 10 días hábiles para responder y arriesga una multa que puede llegar hasta 50 UTM (poco más de dos millones 360 mil pesos) si es que se comprueba la vulneración de los derechos del consumidor.

Además de la intervención del Sernac, la familia de Juan Leiva, el afectado, podría demandar a la empresa para conseguir compensaciones. Pero según la información entregada por familiares y publicada por Cooperativa, el adulto mayor aún no decide si iniciar un proceso legal.

Genaro Vera, nieto del afectado, declaró que no ha querido conversar en profundidad sobre lo ocurrido con Juan Leiva, “para darle su espacio, porque todavía está todo muy fresco y la decisión de tomar o no acciones legales todavía no ha sido conversada totalmente, pero tratamos de respetar los tiempos de mi abuelo”.

Hace algunos días, desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) condenaron la forma de actuar de la empresa y de los guardias que detuvieron a Juan Leiva.