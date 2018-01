El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, calificó como una “falta de visión” la elección de San Antonio como el sitio elegido para la construcción del Puerto de Gran Escala, sin antes contar con una hoja de ruta para todos los puertos de la región.

“El anuncio de la Presidenta Bachelet pone de manifiesto algo mucho más profundo, que tiene que ver con cuál es la estrategia portuaria de Chile, cuál es la estrategia para la región de Valparaíso, porque los expertos señalan que más que considerar a los puertos individualmente, hay que considerar que en Valparaíso existe un sistema portuario”, sostuvo el alcalde.

En esa línea, Sharp comentó también que “lo que falta es una visión de Estado, una visión que a los puertos de San Antonio, Quintero, Ventanas y Valparaíso no los haga competir, sino que los haga actuar de manera colaborativa, y esa visión o no existe o no ha estado explicitada”.

El jefe comunal tampoco escondió su preocupación por la lógica de competitividad que existe entre las empresas: “¿Cuál es el modelo que se está pensando, cuál es la estrategia para poder construir un puerto de esta envergadura, qué va a pasar con el Terminal 2, qué va a pasar con las futuras inversiones portuarias? Nosotros estamos preocupados de ello, porque consideramos que lo que hay que tener en estas materias entre las distintas ciudades es una lógica de colaboración”.

Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, Sharp consideró que el Estado tiene una nueva opción para saldar su deuda con la situación de abandono con Valparaíso.

“El Estado tiene nuevamente una oportunidad para poner fin a la situación de abandono de la ciudad, y eso se expresa más que con una lógica de compensaciones, con una definición de país de cuál es el rol de Valparaíso en su desarrollo”, concluyó el alcalde autonomista.

El anuncio de la Presidenta

Este miércoles, durante una visita al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Michelle Bachelet anunció que la construcción del Puerto de Gran Escala (PGE) se llevará a cabo en esa zona, descartando la ciudad de Valparaíso.

“Yo me comprometí ante el país en definir donde se emplazaría un futuro Puerto de Gran Escala para la macrozona central, y hoy quiero comunicarles que esa decisión ya está tomada: será acá en San Antonio”, dijo la mandataria, citada por el diario La Tercera.

La mandataria agregó que “esta macrozona central es una zona que contribuye al 63% del Producto Interno Bruto, representa el 63% de las importaciones, 37% de las exportaciones y en ella habita el 62% de la población del país. Es así que estamos hablando de un proyecto de Estado que debe continuar un largo proceso para materializar una obra que tendrá un enorme impacto para las futuras generaciones y para San Antonio, sin duda”, concluyó Bachelet.

Por su parte, la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Paola Tapia, explicó al mismo diario que el proyecto incluye “obras de accesibilidad, desarrollo ferroviario y desarrollo vial”, añadiendo que ya se hicieron todos los análisis necesarios para tomar la decisión.

“Es muy importante señalar que después de más de 100 años se va a volver a construir en Chile una obra de abrigo de esta naturaleza que va a estar aquí en el Puerto de San Antonio”, señaló Tapia, quien estimó que las obras, que costarían unos 3.600 millones de dólares, comenzarían a materializarse en 2026 o 2027, momento en que estaría prevista la primera recalada, mientras que el megapuerto completo, en tanto, concluiría su construcción en 2040.