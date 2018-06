La Federación de Trabajadores de la sede de Inacap de La Serena pidió la inmediata salida de un directivo de la institución, acusado de hostigar y maltratar a la secretaria de la organización sindical y a otros socios del sindicato, hechos que se suman a otras acusaciones presentadas ante la Inspección Provincial del Trabajo y ante el 1er Juzgado de Letras de La Serena, por vulneración de derechos laborales y acoso laboral.

Ante la solicitud de la Federación, desde Inacap señalaron que en primera instancia deben iniciar un sumario, lo cual para los trabajadores es insuficiente.

“Por la evidencia que tenemos y la gravedad de las ofensas que se realizaron en contra de la dirigenta Haydeé Sarmiento, exigimos la salida inmediata del directivo de La Serena. Creemos que en esta caso el protocolo no es suficiente, porque la conducta del directivo ha afectado de igual manera a otros socios del sindicato La Serena, a quienes también ha tratado de forma denigrante”, señalaron.

En tanto, la afectada relató que “cuando me enteré de la forma en la que el directivo se refirió a mí me sentí humillada, insultada. De hecho, no creo ser capaz de describirlo con palabras, estoy emocionalmente afectada. Fue tanto, que tuve que ir a la ACHS para que me atendieran”.

El médico de la ACHS que la recibió en su consulta le diagnosticó en primera instancia “neurosis laboral”, la derivó a tratamiento con psicólogo y psiquiatra y le indicó licencia médica.

Este caso se suma al de la dirigenta nacional y del sindicato de Curicó, Margarita Villalobos, quien ya en enero presentó una demanda contra la institución de educación superior, por vulneración de derechos fundamentales. Ese proceso se encuentra actualmente en curso, y hasta el momento han habido tres audiencias en las que no han llegado a acuerdo.

El acoso sufrido por Margarita, según denunció, ha llegado a tal nivel que ya ni siquiera se atreve a confiar en otras instituciones.

“Por las acciones que ha hecho la empresa con anterioridad, donde ha intentado manipular informes de enfermedades laborales entregados por la ACHS, no me atreví a acudir a ellos y fui a un médico particular, quien me diagnóstico esta semana trastorno de ansiedad generalizado, producto de la situación laboral que estoy viviendo”.

Finalmente, la Federación actualmente está esperando la resolución del caso de Margarita en Curicó y la salida del directivo de La Serena como una señal de Inacap en la que demuestren que “les importa el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras”.

Fuente: Sindical.cl