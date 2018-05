“Estamos denunciando las prácticas de las empresas monopólicas multinacionales que, aprovechándose de la legislación que tenemos, minimizan y precarizan el empleo tercerizando todas las funciones y deshaciéndose de todos los activos de las empresas”.

Con esas palabras, Félix Medina, presidente de la Confederación de Trabajadores de la Electricidad y Afines, Confener, comentó la situación de las empresas monopólicas transnacionales que operan en Chile, especialmente en el área de la electricidad, agua y gas, que están apostando sostenidamente por la tercerización, subcontratando a otras empresas para que realicen servicios que debían desarrollar las propias empresas mandantes, con el claro objetivo de reducir costos.

“El impacto también es bastante nefasto para los clientes: la calidad del producto que es la electricidad ya no es un producto que esté bajo estándar. Hay subidas de voltajes, quemazón de artefactos, etcétera y la continuidad del servicio hoy está en condiciones bastante precarias por la falta de inversión, pero tenemos la energía más cara del continente por lo tanto ante cualquier evento, por más mínimo que sea (climatológico o de otro tipo), hay amplios sectores que se van a quedar sin energía”, explicó el dirigente.

“La gente que atiende las emergencias, la gente que toma lectura, la gente que hace la operación de los sistemas eléctricos, ya son terceros. Y ahora están en la etapa de tercerizar la gente que atiende público, los reclamos etcétera (…) Estas empresas van a quedar sin personal, todos serán subcontratados”, reiteró Medina.

“Las empresas que se hacen cargo de estos contratos, lo hacen ya con contratos tan precarios que evidentemente no pueden ofrecer mucho al trabajador en cuanto a remuneraciones. La tercerización en estas empresas, está acabando con el trabajo decente porque las empresas subcontratistas los contratan en condiciones muy desmejoradas tanto en lo económico como social”, añadió el dirigente.

En el sector eléctrico del país, destacan los conglomerados Enel (capitales italianos) y CGE (capitales españoles a través de su controlador Gas Nacional Fenosa). Al respecto, Medina contó que en el caso de CGE, en los últimos cuatro, cinco años, “el área de Distribución, ya perdió el 60% de los trabajadores de planta (…) Estaría quedando el área de Mantenimiento pero que de aquí a fin de año, también se tercerizará y ahí, prácticamente toda la empresa va estar tercerizada. Es el modelo a nivel mundial que operan en todas las multinacionales: tercerizar todo. Lo mismo se ve en la minería, y en todas las empresas de servicio, en el agua lo mismo”.

Pero estos procesos de tercerización también repercuten en los propios consumidores: “El impacto es bastante nefasto para los clientes. Primero, hay un tema de que no hay quién los atienda ante sus reclamos. Segundo, que la calidad del producto está bajo los estándares (hay subidas de voltajes, quemazón de artefactos, etcétera). Tercero, la continuidad del servicio hoy está en condiciones bastante precarias por la falta de inversión, por lo tanto ante cualquier evento, por más mínimo que sea ya sea climatológico o de alguna acción de la naturaleza, amplios sectores se van a quedar sin energía; ya tuvimos el año pasado eventos climáticos que afectaron gravemente el suministro; hubo sectores que estuvieron más de 15 días sin energía eléctrica”, puntualizó Medina.

Es por ello que los trabajadores ya comenzaron un plan de acción: “Hemos hecho la denuncia en la Comisión Nacional de Energía; también nos hemos reunidos con el subsecretario de Economía, para expresarles lo mismo: El derecho a pataleo no lo quita nadie, porque no es solo precarización del empleo sino también, a través de este modelo, se está entregando una pésima calidad de servicio, estamos disminuyendo este servicio básico a su mínima expresión sin ninguna seguridad y las empresas no han hecho mayor inversión aunque dicen que están preparados para eventos, no lo están”, concluyó el dirigente, quien anunció que presentarán una reclamación por “precarización a través de la tercerización”, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Fuente: Sindical