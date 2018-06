Este lunes, durante su participación en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados realizada en Santiago, la Ministra de Cultura, Alejandra Pérez, señaló que este martes se constituiría el directorio del Parque Cultural Valparaíso (ex-cárcel), sin embargo, la reunión no fue citada.

“Nos sentimos nuevamente desconcertados por la máxima autoridad del Ministerio de las Culturas, toda vez que ella anunció frente a los parlamentarios de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que hoy (martes) se constituía el Directorio y eso no va suceder, toda vez que no ha emanado una citación en este sentido”, señaló el sindicato de trabajadores del Parque, en una declaración pública.

Asimismo, explicaron que “nosotros hace semanas pedimos una reunión urgente con el subsecretario buscando una solución, y como respuesta recibimos que debíamos solicitarla por Ley del Lobby, gestión que tuvimos que efectuar sin recibir respuesta oficial, hasta que ayer (lunes) en la comisión la ministra lo plantea públicamente, sin informarnos nada, teniendo que llamar hoy al Subsecretario para poder concretar la reunión”.

Ante este escenario, las y los trabajadores del Parque Cultural, presentaron una denuncia en la Contraloría General de la República en Santiago contra la ministra Alejandra Pérez, y contra el Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, por su tardío accionar en el nombramiento de sus miembros en el Directorio.

“Se tardaron tres meses en nombrar a sus representantes, y a la fecha de hoy, el directorio aún no sesiona, ni se constituye, es decir, no asumieron la responsabilidad estatal que les compete provocando que la institución colapsara” afirmaron.

A su vez, los integrantes del Sindicato Parque Cultural manifestaron su perplejidad al escuchar las palabras de la ministra en la Comisión de Cultura, donde señaló que se había nombrado al directorio a tiempo.

“Si bien las falencias administrativas vienen del período anterior, la autoridad tiene en sus manos la facultad de nombrar a sus representantes en el Directorio y no lo hicieron y, hoy, cuando ya fue nombrado el Presidente del mismo, Roberto Barría, señaló tener algunas propuestas para solucionar el conflicto, o sea, esta preocupación se pudo haber materializado en marzo, y no ahora en junio, cuando el Parque ya no cuenta con recursos ni para los gastos básicos” concluyeron.

En tanto, este miércoles en la sesión del Consejo Municipal, se tocará el tema del Parque Cultural de Valparaíso como primer punto de la tabla, debido a la amplia repercusión que está teniendo el paro y toma del emblemático recinto, afectando el normal funcionamiento de múltiples actividades culturales y el proceso creativo de compañías y talleres, que se encuentran suspendidos.

Además, hay que recordar que el municipio porteño tiene un representante en el Directorio del Parque, pudiendo incidir de esa forma en el correcto camino que debiera tomar esta institución, una vez finalizado este proceso de movilización.