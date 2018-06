Este martes, se concretó un nuevo hito en el proceso de cierre de la Universidad ARCIS. Hasta la sede del plantel llegaron los camiones destinados a sacar los bienes que fueron rematados por el liquidador de la casa de estudios, Cristian Herrera, el pasado 20 de junio.

Anteriormente, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. Arcis, Sandra Beltrami, manifestó, junto a parlamentarios del Frente Amplio (Giorgio Jackson y Juan Ignacio Latorre) y de la ex Nueva Mayoría (Camila Vallejo y Yasna Provoste), la necesidad de suspender el remate. La objeción responde a que no existe claridad de que no se hayan subastado bienes que son esenciales para la continuidad de los estudios de la universidad.

“En este momento no sabemos si tenemos lo esencial para continuar en otra sede, si los bienes fueron protegidos o no, se remataron salas completas, computadores y muchas cosas que al parecer estaban en uso”, expresó la dirigenta estudiantil.

“Lamentablemente fuimos conejillo de indias de una ley que en la práctica es letra muerta. Ojalá nunca más un síndico de quiebra o liquidador se haga cargo de administrar una Universidad, sus intereses son contrapuestos a la educación, y por eso nuestros derechos han sido vulnerados de manera impresionante y la fiscalización es mínima, ya que estamos en tierra de nadie”, agregó la presidenta de FEUARCIS, en una crítica directa a la ley 20.800, que regula el cierre de una casa de estudios.

Beltrami señaló además que están esperando un borrador desde el Ministerio de Educación, el cual incluye un convenio para que una Universidad del Consejo de Rectores se haga cargo de la administración de ARCIS sin reubicación.

“Es la única forma en que podemos terminar nuestras carreras con calidad en la educación y recuperar la dignidad que hemos perdido, hemos luchado mucho por esto y esperamos que no haya más demoras, ya que son muchos estudiantes que hasta la fecha no pueden continuar sus carreras por la arbitrariedad con que el síndico de quiebra nos está tratando”, aseveró la dirigenta.