Han pasado ocho meses desde que la ciudadana haitiana residente en Chile, Joane Florvil, murió en el contexto de un confuso incidente, luego de ser acusada de abandonar a su hija de dos meses. En el recuento de la tragedia, originada por la deficitaria acción de las instituciones públicas, Carabineros detuvo a la mujer, la menor fue derivada a un centro del Sename y Joane terminó muriendo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.

En entrevista con el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red, Wilfrid Fidele, esposo de Joane Florvil, entregó detalles acerca del calvario que debieron enfrentar como familia. Todo comenzó en agosto de 2017, cuando conocieron a un chileno que le ofreció un supuesto trabajo en la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Lo Prado. En realidad, el hombre estafó a la joven pareja haitiana y se llevó los documentos de Wilfrid y de la niña.

En ese momento se inició la desesperación. Según Fidele, llamaron a Carabineros. Personal de la institución llegó al lugar, pero habrían expresado que “en este caso no pueden hacer nada, porque ya vieron este caso y no es nada serio”, según recordó el viudo en el espacio televisivo.

Joane no hablaba español y quiso exponer su situación en las dependencias municipales, pero nadie la entendía. Cuando fue a buscar a un traductor, dejó a la niña en el lugar, acción que fue interpretada como abandono. “Lo dieron en la televisión como que ella abandonó a su hija, cosa que fue falsa (…) Eso nunca pasaría, ni en el sueño”, sostuvo Wilfrid. De hecho, en noviembre pasado, el 5º Tribunal de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo de Joane Florvil, pero ya era demasiado tarde.

El esposo de la mujer fallecida indicó que los funcionarios policiales “nunca dijeron que estaba detenida, solamente dijeron que iban a tener una conversación con ella para mandarla de vuelta a su casa al día siguiente”. Aquello no sucedió. Mientras Joane permanecía bajo custodia policial, su hija era trasladada al Sename. “Ellos (Carabineros) fueron a la casa y mi primo dijo que ella nunca abandonó a la niña. Ellos no quisieron escuchar”, expresó Fidele.

Según el relato de Wilfrid, Joane fue trasladada a una comisaría y en ese lugar, habría comenzado a sentirse mal de salud. “Se la llevaron a una comisaría y la dejaron en un cemento, sin frazada, sin nada, con un casco y ella se negó a acostarse en el cemento, porque hacía mucho frío y una carabinera la empujó y ella cayó, porque ella se negó a dormir en el suelo. Ella estaba esposada, llorando y gritando. No se sentía bien y la llevaron al hospital”, precisó.

“Ella me dijo cuando se vio en la televisión, era muy duro. Ella dijo que sí se golpeaba en la celda (…) porque le acusaron de algo que no hizo y también estaba nerviosa porque quería ver a su hija. Cuando ella llama para saber dónde estaba su hija, nadie le daba una respuesta”, añadió.

El hombre confesó que había omitido a su esposa el traslado de la niña al Sename, pero que igualmente se enteró por otro haitiano. Bajo ese escenario, la tensión de Joane aumentó. “Un día empezó a llorar, porque lo único que quería era abrazar a su hija. Salió corriendo y el doctor la agarró y le dio una inyección y perdió la conciencia”, recordó.

Wilfrid declaró que Joane comenzó a mejorar y que no arrastraba “ningún problema” de salud. “Nunca nadie me ha dicho qué es lo que realmente tenía mi mujer”, señaló. En el programa reveló además que “ella murió en mis brazos. La mano de ella estaba en mi mano. Ahí falleció”.

El hombre pudo recuperar a su hija luego de dos meses en el Sename. El cuerpo de Joane estuvo más de 200 días en el Servicio Médico Legal, antes de ser repatriado a Haití. Wilfrid dijo que estaba arrepentido de venir a Chile, pero que no regresaría a Haití en el corto plazo, porque sería “como un paso atrás”.

Respecto de la historia que contará a su hija cuando crezca, no cree que pueda revelar la verdad. “Si fuera por mí, no creo que sería capaz de contárselo. Obviamente, cuando ella sea grande, se va a enterar, pero al hablar de eso me siento muy mal y yo no quiero hablar de ese tema con ella”, afirmó.