Según la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), ubicada en Reino Unido, el gas clorofluorocarbonos-11 (CFC 11) un compuesto utilizado en la industria de la construcción china, estaría relacionado con la destrucción de la capa de ozono.

El CFC-11 contenido en la espuma de poliuretano que se utiliza como aislante doméstico, es altamente nocivos para el medio ambiente y se pueden quedar décadas en la atmósfera informó la Agencia de Investigaciones Ambientales (EIA).

Los científicos se encontraban extremadamente desconcertados por el misterioso aumento de las emisiones hasta que se presentó un informe que sugiere que la fuente clave es la industria de la construcción de viviendas en China.

El diario The New York Times citó a fines de junio un informe en el que se implicaba a China de ser “culpable de la nueva contaminación ambiental de la capa de ozono” debido a que una decena de fábricas en zonas rurales chinas producen y utilizan gas CFC-11 por ser de bajo costo.

Pero esto no fue sino la “punta del Icberg” pues recientes investigaciones confirmaron que este compuesto es de uso generalizado en China, a pesar de que el producto químico fue completamente prohibido en 2010.

En un reportaje hecho por la agencia de noticias británica BBC, Avipsa Mahapatra, de la EIA, dijo las empresas chinas de la construcción “confirmaron abiertamente el uso de CFC-11 y reconocieron que era ilegal”.

