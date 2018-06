Un equipo de científicos chilenos, en conjunto con colegas de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, investigó durante 24 meses la potencialidad de generar sustanciales mejoras en las telecomunicaciones y la computación óptica, que incluyen la transmisión de grandes volúmenes de datos.

Los físicos FCFM de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio de Óptica MIRO, publicaron su trabajo en la última edición de la revista científica Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science

Se trata de un avance en la comprensión de la computación óptica y las memorias ópticas. La primera usa la luz en vez de la electricidad para manipular, almacenar y transmitir datos, y la segunda consiste en dispositivos de almacenamiento que usan la luz como esencia. Así lo explica Marcel Clerc, profesor del Departamento de Física FCFM de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio de Óptica MIRO.

Su trabajo es un gran avance en el camino por lograr nuevos métodos y soportes tecnológicos para el almacenamiento y transmisión de información usando fotones en lugar de electrones. Esta tecnología promete el desarrollo de computadores con mayor desempeño y mejores capacidades que los equipos con soporte electrónico.

El avance del equipo chileno-belga haría posible la transmisión de grandes cantidades de información en el futuro, y de una manera muy diferente a la habitual. “Establecimos el mecanismo que genera la transición entre soluciones localizadas estáticas y viajeras, es decir, dilucidamos los fundamentos físicos para manipular dichos objetos y en un futuro -ojalá no muy lejano- transmitir y procesar información a través de ellos en forma de luz”, explica Clerc en un comunicado

En el equipo científico también trabajaron José Álvarez-Socorro, estudiante del Doctorado en Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, quien lideró el paper, y Mustapha Tlidi, profesor del Departamento de Física de la Universite Libre de Bruxelles.

Publicado y destacado

Este artículo ha sido categorizado como Editor’s pick. Esto significa que los editores de la revista lo consideran muy interesante e importante de destacar y que estará en una lista especial de difusión, incluidas las redes sociales.

La revista Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, es una de las principales publicaciones de ciencia no lineal del planeta, y el artículo se titula Spontaneous motion of localized structures induced by parity symmetry transition (“Movimiento espontáneo de estructuras localizadas inducidas por la transición de simetría de paridad”).