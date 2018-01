¿Te has preguntado alguna vez cuánto dura el sexo entre tú y tu pareja? ¿O si lo estás haciendo por el tiempo “suficiente”?

Ahora puedes tener una respuesta científica. Una encuesta realizada por la compañía Saucy Dates logró reunir una muestra internacional de 3.836 hombres y mujeres y les preguntó cuánto tiempo les gustaría que durase el placer en la cama.

Descubrieron que, en promedio, las mujeres querían disfrutar del sexo durante 25 minutos y 51 segundos, mientras que para los hombres, eran 25 minutos y 43 segundos.

Los hombres de Estados Unidos parecieron tener el mejor desempeño en la permanencia en la relación, seguidos por los canadienses por un escaso margen. El estudio también mostró que los hombres del Reino Unido van mejorando con la edad, alcanzando su mejor duración en la treintena.

Cuando se trata de relaciones sexuales, a los hombres de todo el mundo se les hace difícil concretar en la realidad la duración ideal de una relación sexual.

Una investigación anterior sobre el tiempo promedio de las relaciones sexuales antes de alcanzar el orgasmo, había arrojado números muy diferentes. El estudio actual, que incluyó a 500 parejas heterosexuales de todo el mundo teniendo sexo por un período de cuatro semanas, reveló una variedad de resultados, con un rango de duración de 33 segundos a 44 minutos. Y como debía ser, en pos de la precisión, la investigación incluyó uso de cronómetro.

En la mayoría de los países estudiados, sin embargo, el promedio fue de 5,4 minutos, que incluyeron a EEUU, Reino Unido, Países Bajos y España. Turquía, por otro lado, promedió 3,72 minutos.

Además, el estudio mostró que la circuncisión o el uso de condón no tuvo un efecto directo en el rendimiento o el resultado de la intimidad sexual entre las parejas.

Según los dos estudios mencionados, parece que no es muy realista aspirar a 25 minutos –al menos no siempre. Pero esta diferencia entre expectativa y realidad no es necesariamente algo negativo, si nos basamos en otros estudios que han demostrado que otras maneras de disfrutar la intimidad (como el llamado juego sexual) también son válidas: la penetración no es la única forma de tener sexo.

El Ciudadano, vía IFLScience