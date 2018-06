Llegó a la cauchera vendiendo bolsas de platanitos, como cualquier otro vendedor ambulante de la ciudad. Unos compraron, otros no.

En un extremo de su brazo izquierdo cargaba la cesta llena de paqueticos de tostones y en el brazo derecho un balón de fútbol ilustrado con rectángulos anaranjados y negros.

Luego de agotar la demanda de clientes de platanitos, colocó la cesta a un lado suyo y agarró el balón de fútbol y comenzó a hacer toques con la cabeza, los pies y las piernas.

La mayoría de clientes lo observó para distraerse un rato, mientras comían platanitos y esperaban que los atendieran en la cauchera, como le dicen en Venezuela a los locales para reparar neumáticos o llantas de vehículos.

Todos quedaron maravillados ante las destrezas de este vendedor ambulante de las calles de Barquisimeto, ciudad del centro-occidente venezolano, situada a 365 kilómetros de Caracas.

Se trata de un hombre de 37 años de edad, soltero, trujillano de la población de Valera, de Los Andes de Venezuela, que redondea sus ingresos de la vida diaria, con la difícil destreza y el maravilloso arte de dominar balón.

Aprendió en las calles de Bucaramanga

Se llama José Arquímedes Rodríguez Ortega. Es el tercer hijo de siete de una familia colombiana que se radicó en Venezuela hace varias décadas.

Estudió la primaria en la escuela San Vicente de Paúl de Valera y los dos primeros años del bachillerato los hizo en Cúcuta, ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela.

“Mi padre es colombiano, mi madre también”, aseveró José Arquímedes sobre sus padres, que emigraron a Venezuela muy jóvenes y que forman parte de los centenares de colombianos que residen en el país más septentrional de Suramérica. “Ellos son colombianos pero se sienten venezolanos porque Venezuela les dio casi todo”, agregó el joven.

Contó que luego de terminar el segundo año de la secundaria en Cúcuta, viajó con su familia a Bucaramanga en 1995. Allí conoció y se enamoró del arte en el dominio del balón de fútbol. “Aprendí, practiqué mucho durante largas horas”, dijo.

Luego, a los 17 años viajó a Bogotá, la capital colombiana, donde perfeccionó sus habilidades con el balón, que volverá encender las pasiones del planeta a partir del 14 de junio con el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Allí, en Bogotá, dijo José Arquímedes, iba a plazas, parques y en todos aquellos espacios públicos, en los que podía mostrar su destreza con la esférica.

“En Bogotá gané varios campeonatos de dominio de balón”, recordó el joven blanco y de cabello lacio, que resaltó “aprendí a dominar el balón como los dioses, que dicen en el fútbol mundial”.

Pero la “la situación estaba muy brava (difícil) en Colombia y decidimos nuestro regreso a Venezuela” en el 2009. En el fondo, dijo, “extrañaba a Venezuela”.

Agregó “quería vivir e identificarme como habitante de ese país, como lo que realmente soy”, aunque agradece que Colombia le dio la posibilidad de desarrollar su habilidad en el manejo de balón.

Contó que en el 2014 se vino a Barquisimeto, sede del equipo Deportivo Lara Fútbol Club, que recientemente participó en la Copa Libertadores de América, tras quedar campeón del Torneo Clausuro del fútbol profesional venezolano en el 2017.

A Barquisimeto “la conocí en el 2010, cuando vine con un amigo y me gustó mucho”. Desde entonces vive de la venta de platanitos y del entretenimiento en espacios públicos con el balón de fútbol. “En esta ciudad no me ha ido mal”, dijo el hombre con humildad.

Romper el Récords Guinness

Cuando no ha tenido trabajo fijo o necesita algún efectivo para movilizarse, va a una plaza, un parque, al Mercado Mayorista de Barquisimeto o cualquier otro espacio público “para que me vean y valoren mi talento, y siempre colaboran, gracias a Dios”.

Contó que su récord personal es de 100.026 toques de balón de manera consecutiva sin tocar piso, sólo a pulso de su cabeza, piernas y pies, marca lograda recientemente en 14 horas con 30 minutos.

“Esta práctica la hice para saber si era capaz de lograr la marca que, tengo entendido, la tiene un cubano de nombre Erick Hernández, que hizo el mismo número de toques, 100.026, pero en 15 horas 30 minutos”, precisó José Aquímedes.

Esta marca, dijo el joven venezolano, está registrada en el Guinness World Records, libro que contiene la colección de marcas mundiales, tanto en logros humanos como del mundo natural.

José Arquímedes Rodríguez Ortega ha sido capaz de superar este record registrado en el libro Guinness como la persona con más toques de balón consecutivo con pies, piernas y cabeza sin que la esférica caiga al piso.

“Ya estoy preparado para romper esa marca mundial de manera oficial”, destacó con seguridad el joven oriundo de Los Andes venezolanos.

José Arquímedes también sueña con seguir sus estudios de secundaria, bien a través de la Misión Ribas, programa educativo del Gobierno venezolano o a través del bachillerato parasistema.

Por más sanciones financieras, bloqueo económico, ataque a la moneda o hiperinflación inducida que haya contra Venezuela, este vendedor ambulante tiene la convicción de que el país suramericano logrará salir adelante con el concurso de todos.

Considera que “todos debemos poner de nuestra parte para salir adelante con entusiasmo, alegría y haciendo cada día lo que cada cual sabe hacer”.

Agregó que “a mí me gusta impresionar a la gente con el arte y la destreza que me dio la vida, con trabajo, compromiso y pasión en lo que sé hacer, dominar el balón con mi cabeza, mis pies y mis piernas para el disfrute de quien desee contemplarlo”.