Bastaron dos segundos para que del edificio Bernavento en la Loma de Los Bernal, occidente de Medellín, quedaran sólo los escombros. La estructura fue derribada con una detonación controlada de 100 kilos de explosivos.

Las alarmas sonaron a las 9:46 a.m., 9:51 a.m. y 9:56 a.m. A las 10 en punto, sonó la última sirena, de manera continua, y activaron los explosivos.

Los 18 pisos y 44 apartamentos de Bernavento fueron construidos entre 2008 y 2009, y desde 2010 empezó a presentar fallas en la fachada, según los copropietarios.

#ElParcheCiudadano Nos comparten… "Así fue la implosión del Edificio Bernavento en Medellín – Antioquia." pic.twitter.com/vk7VrgRB3m — Parchedelcapuchino (@ParcheCapuchino) June 14, 2018

A pocas horas de que el edificio cayera las familias afectadas de Bernavento llegaron con carteles que decían: “si quieres perder dinero asegura con Sura” y “El tigre es un fraude”.

Exigieron que se haga justicia y que las autoridades actúen con celeridad para que los constructores de Bernavento paguen por todos los daños causados.

Así mismo, solicitaron a la Alcaldía de Medellín para que no sean ellos quienes deban asumir el costo de la implosión. Durante el proceso, la Administración Municipal aseguró que será un Juez de la República quien determinará el costo de dicho proceso.

A escombros queda reducido el edificio Bernavento —> Vea el video: https://t.co/iD228ZnMNT pic.twitter.com/LdSAaCZQR2 — Caracol Radio (@CaracolRadio) June 14, 2018

-Proceso de evacuación-

Entre las 6:00 y 7:30 de la mañana se realizó el proceso de evacuación de las familias ubicadas a 100 metros a la redonda del edificio Bernavento.

Algunas familias salieron de sus casas con cobijas, incluso ropa y un par de zapatos en sus manos. Sin duda, evacuaron con sus mascotas.

Entre tanto, insistieron que “las autoridades nos dieron todas las instrucciones, el proceso fue acelerado. En guacales evacuamos a nuestras mascotas”.

Para la seguridad en esta operación, se realizaron seis cierres viales en un radio de 150 metros de la zona del derribamiento.

La firma Promotora San Felipe, que vendió los 48 apartamentos del edificio Bernavento, está en proceso de liquidación ante la Cámara de Comercio de Medellín. Diez años después de su construcción, los 18 pisos fueron demolidos y los propietarios no saben quién les va a responder por su patrimonio.

Después de comprar los inmuebles, los dueños tuvieron que asumir los costos de algunos acabados de los apartamentos y pagar cerca de 60 millones de pesos para la repotenciación del edificio, proceso que quedó inconcluso. Los diseños fueron de Jorge Aristizábal, el mismo ingeniero calculista del colapsado edificio Space.