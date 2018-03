El ambiente político en los días previos al cambio de mando, estuvieron marcados por una sensación de vértigo y tensión. El oficialismo sentó algunas de sus prioridades tempranamente. La descollante irrupción del tema de identidad de género, que dio vuelta la agenda valórica defendida por los sectores conservadores. “Huracán”, malas caras en Fiscalía, el desierto legal en materia de inmigración y el novelón de Punta Peuco, alborotaron la semana y determinaron la primera pauta de actividades de la nueva administración.

Una vez instalado en La Moneda, el discurso de Piñera gira hacia lo narrativo, hacia una idea proyectada para dar sentido a su visión. El nuevo presidente instó a Chile a comenzar una nueva etapa, una “Segunda Transición”, ésta vez liderada por la derecha, que, abandonando el dogmatismo, sería capaz de guiar a la sociedad en los grandes acuerdos necesarios y transcender así la cicatera pelea ideológica para alcanzar el desarrollo. Piñera es cauto y realista ésta vez y ha preferido asumir la agenda de cambios y ajustes dejada por el Bacheletismo como “el estado de las cosas”, evitando anunciar quiebres radicales o giros copernicanos que pudieran despertar conflictos tempranos en su administración.

A grandes rasgos, se observa una distinción bien elaborada y cuidadosamente desplegada en dos momentos. Las declaraciones oficiales sobre temas prácticos y contingentes funcionan como mensajes teledirigidos a grupos de interés específicos y han servido como rayado de cancha para las primeras acciones del gobierno. Luego, el relato sobre una imagen sobria y abordable de país proyectado al futuro, inclinada hacia el centro político, se toma un espacio hasta ahora monopolizado por la izquierda. Este espacio es un importante habilitador para lograr repetir el plato en 2022. El oficio del político requiere en gran medida tener la habilidad de transmitir de forma precisa los mensajes que han sido cuidadosamente diseñados. Dar en el blanco y anticipar contraofensivas es un objetivo básico cuando se despliega un relato. Pero el arte está lejos de acabar ahí. La destreza mayor es no decir. Es conservar tras un velo lo que no es aconsejable mostrar, evitando así gatillar discusiones incómodas, alejadas del propio libreto, administrando la ventaja estratégica que implica caminar sobre el propio terreno.

Sabemos entonces lo que se ha declarado y podemos leer señales más o menos claras. El meta-objetivo del gobierno es económico, es lo que cruza todo el resto de su planificación. De ahí la importancia de la misión que recae en Hernán Larraín: crear el clima apropiado para ajustar la reforma tributaria y volver a instalar las condiciones para la seguridad de los inversionistas. Este es el cimiento del plan. Recaudar menos, requerirá crear negocios privados de mediano alcance en ámbitos tradicionalmente estatales, por lo que podemos esperar propuestas en esa línea para Educación, Salud y pensiones, cuyo éxito se argumentará en un nuevo y eficiente modelo de gestión.

Siguiendo ésta lógica, la segunda gran esfera de acción es la modernización de las instituciones del Estado. Así, Carabineros, Sename y la normativa inmigratoria serán rediseñados, como se ha anunciado. Pero también habrá que meter mano en los organismos de ejecución presupuestaria territorial, así como en los fiscalizadores y reguladores. Senda tarea. Aquí entra en juego un mecanismo fundamental en la estrategia. Uno de los Ministerios con mayor ejecución presupuestaria es Desarrollo Social, el que por delante tiene un doble desafío: reducir sus gastos y mejorar sus resultados. Si bien Piñera no ha sido grandilocuente anunciando sus objetivos, no hay nada claro ni simple en ellos.

Se entiende también que el despliegue de la agenda irá gatillando tensiones políticas y conflictos con el mundo ciudadano. Entonces, veremos un estilo de gestión directo y un liderazgo agresivo, que tendrá como bandera de lucha y campo de batalla la Región de la Araucanía. Este modelo de gestión crea la diferencia entre conflictos legales e ilegales y de tener éxito podría ser utilizado para resolver otros conflictos que vayan bullendo en el corto y mediano plazo. Se espera que además del conflicto mapuche, estallen tarde o temprano, una vez sea pública su discusión, las disputas por la Reforma Educacional y los ajustes a la Reforma Laboral (Derecho a Huelga). Ambos asuntos descansan en polvorines a la espera de una chispa.

Por un corredor a parte avanzan la discusión sobre igualdad de género y migraciones, que a pesar de haber ganado espacio repentinamente, funcionan como habilitadores de gestión para el nuevo gobierno. Quiero decir, legislar al respecto es necesario y parece no presentar complejidades tan abiertas como en la agenda anteriormente mencionada, pues identidad de género es bastión del progresismo y el mundo conservador tiene ya poco que decir. Mientras que legislar un piso mínimo que regule la inmigración debería inspirarse en valores humanitarios, de modo que no se interrumpa el tránsito de un ejército laboral de bajo costo, cuestión que si bien no se menciona es parte importante de la tolerancia del mundo empresarial ante la llegada de inmigrantes.

Hasta aquí, podemos ver o especular sobre un plan más o menos ordenado, pero organizado en sus generalidades. Quedan aún por definirse las acciones específicas que siguen cada declaración y cada posicionamiento. Es natural que no sean reveladas. Recién estamos en la madrugada del gobierno y hace falta que corra mucha agua en el río para que veamos carpetas técnicas bajo el brazo de los asesores. Mientras tanto, debemos monitorear auscultando el horizonte, adivinando desde dónde vendrán las sorpresas y cómo se incluirán en un diseño que hasta el momento se evidencia cuidadoso, pero que no está terminado.

Por Óscar Fernández