DESDE EL BOTE: DE MI PUÑO Y LETRA (Y TRANSCRITO POR LOS COMPAÑEROS)

Mi Sentencia

Por responsabilidad histórica, para toda Latinoamérica, voy a referirme a 22 líneas, que han marcado el curso de mi vida. Son 22 líneas las que me corresponden de una sentencia, de un perverso juicio relámpago que duró más de dos semanas de audiencias diarias.

PRIMERA MENTIRA:

“ …. articuló la concesión de contratos públicos en sectores estratégicos…”

Establece la sentencia, esto es falso, y se demostró durante todas las audiencias ya que jamás fui parte de ninguna comisión de elaboración de bases, de ninguna comisión de licitación, y peor de los procesos de adjudicación, todo lo contrario. Los funcionarios como Eduardo Barredo gerente general de CELEC, y demás testigos llamados por la Fiscalía; no solo dijeron la verdad: que no fui parte de proceso alguno, dijeron además que JAMÁS llamé a influenciar contrato alguno a favor de nadie. Además, si esta acusación fuera cierta, también deberían estar presos todos los miembros de todas las comisiones, todos los gerentes, y todos los ministros. Ante esta acusación se dejó clara constancia de mi inocencia en el juicio.

SEGUNDA MENTIRA:

“….. a cambio de retribuciones económicas …. “

¿Dónde están?

El informe del Servicio de Rentas Internas, SRI, estableció que no existen riesgos tributarios en los reportes de Jorge Glas. EL informe de la Unidad de Análisis Financiero UAFE (entidad encargada de investigar movimientos financieros) determina que no existen movimientos financieros anormales en las cuentas de Jorge Glas, y tampoco existen cuentas OFF SHORE o vínculo alguno con empresas OFF SHORE en ninguna parte. Adicionalmente, durante el juicio Jorge Glas expuso ante el jurado informes de auditorías patrimoniales (auditorias de tipo forense) realizados a sus cuentas y patrimonio, de su esposa y de sus hijos menores de edad, actualizados al 2016, en donde con claridad se establece que los depósitos y patrimonio de nuestra familia corresponden a los ingresos de mis salarios como servidor público, y de mi esposa como empleada de una empresa privada. En conclusión, existen informes, uno del SRI, uno de la UAFE, dos de la CONTRALORÍA en donde en diez años no se detecta nada anormal sencillamente porque no existe, no hay un centavo mal habido en mi patrimonio. ¡NADA!

Los otros procesados, Verduga, Massúh, Arias, Terán, manifestaron que ¡NO CONOCÍAN siquiera a Jorge Glas! es decir; para el jurado Glas era el jefe de una banda, que declara que ni siquiera conocían a Jorge Glas. De la ausencia de pruebas para esta afirmación se dejó clara constancia en el juicio.

TERCERA MENTIRA:

“…lo que consta de prueba directa consistente principalmente en: el testimonio anticipado de José Santos….”

Santos, el corrupto confeso. Esto del “testimonio anticipado” es una trampa de la Fiscalía para que sus principales delatores declaren sin poder ser repreguntados por la defensa, rompiendo el principio de contradicción de un juicio oral. El corrupto confeso dijo entre otras cosas, que repartió millones de dólares a intermediarios, supuestamente para funcionarios públicos, pero que nunca verificó si era cierto, nunca preguntó siquiera si el dinero llegaba a los supuestos beneficiarios; excepto, con ¡Jorge Glas!

Usted ciudadano que esta leyendo, ¿cree que alguien puede entregar decenas de millones de dólares, sin verificar? El propio procesado, Kepler Verduga, declaró en el juicio que los funcionarios de Odebrecht le pedían dinero para ellos, a cambio de subcontratos; es decir, en términos sencillos, se robaban a ellos mismos, esto quiere decir que ¡funcionarios de Odebrecht le robaban a la propia empresa Odebrecht! Declara haber dado 4,8 millones de dólares en dos periodos, en cuotas, a Charly Pareja Cordero, CAPACO, supuestamente para Alexis Mera, precisamente en el momento del regreso de la empresa al Ecuador y cuando empezó nuevos proyectos. Yo confío totalmente en Alexis Mera, pero esto es una prueba de que Santos mintió, pero para el Jurado y el Fiscal, solo en el caso de Glas, es verdad absoluta, Santos tiene condición de palabra sagrada. El corrupto confeso grabó una reunión con Jorge Glas, estaban solos, en un acto de espionaje político tuvo toda la oportunidad de mencionar UNA palabra sobre algún tema ilícito, no lo hizo, la mayor prueba a favor de Glas es la grabación de Santos, pero para el jurado, esto no es válido, Santos dijo que la grabación era para “probar el acceso” a una reunión. ¿Alguien se traga esta piedra de molino? Sí, el jurado. De la ausencia de pruebas que corroboren esta mentira de Santos se dejó constancia en el juicio.

CUARTA MENTIRA:

“….. la información aportada por éste ha sido confirmada y ratificada a través de otros medios de prueba en los que se incluyen: la asistencia penal de los EE.UU. …..”

Ciudadanos del mundo, el informe de la asistencia penal de los EE.UU. ni siquiera nombra a Jorge Glas, y el propio Santos dice que le pagó dinero a Charly Pareja Cordero supuestamente para Alexis Mera (lo cual es sin lugar a duda alguna falso), quien hizo el decreto de expulsión como secretario jurídico de la Presidencia. NO ME NOMBRA el informe. De la claridad de que un informe que no me menciona no representa ninguna prueba se deja constancia en el juicio.

QUINTA MENTIRA:

“ ….. la asistencia penal de la República Federativa de Brasil …”

Lo único que tiene esa asistencia penal en mi caso, es la declaración de José Santos; es decir Santos me acusa en Brasil, me acusa en Ecuador, es la misma fuente, esto no puede ser prueba en mi contra. Lo más descabellado es que el Fiscal General, para proteger a Santos y cumplir su pacto con Odebrecht, presentó el acuerdo de delación premiada entre Santos y Procuraduría de Brasil, ¡como si fuera su sentencia!, incurriendo en fraude procesal, Santos NO TIENE SENTENCIA EJECUTORIADA EN BRASIL. De este fraude se deja constancia en el juicio.

SEXTA MENTIRA:

“ …. El testimonio del Dr. Alexis Mera Giler quien destaca sobre la inutilidad del proyecto Pascuales – Cuenca ….”

El jurado toma el criterio de un ABOGADO sobre un poliducto que constaba en el Plan Estratégico de Petroecuador por décadas, como prueba para sentenciarme. ¡Así es! Mera, un abogado, no es ni de lejos, opinión relevante en proyectos estratégicos, su opinión corresponde a alguien que ignora lo que representa un poliducto, además de que esto ha sido desmentido por el propio Ec. Rafael Correa. Esto es tan estúpido como si a mí se me hubiera pedido mi opinión sobre leyes. Suerte que no le preguntaron sobre leche o maíz, hubiera dicho lo mismo, y yo también tuve responsabilidad sobre los sectores productivos.

Por último, no fui parte en ninguna instancia de este proceso. De esto se deja clara constancia en el juicio.

SÉPTIMA MENTIRA:

“… lo que es concordante con el control que Jorge Glas tenía en el denominado sector estratégico conforme a la prueba documental consistente en el proceso pre contractual y contractual de los cinco proyectos estratégicos sobre los que éste mantenía responsabilidad política …”

¡FALSO! En el juicio se demostró que Glas NO FUE PARTE de los procesos precontractuales o contractuales, así consta en los informes de Contraloría, y así lo manifestaron bajo juramento los testigos. ¿Tenía responsabilidad política? Eso sí, pero la primera responsabilidad política recae sobre los ex ministros, y ellos no fueron procesados, tener responsabilidad sobre las políticas públicas NO ES DELITO PENAL.

OCTAVA MENTIRA:

La más perversa, mezclar mentiras con verdades. Hubo corrupción, sin duda, la hubo en 12 países, pero fue a mis espaldas. Yo no fui parte. De hecho, los que se declararon culpables (que ya están por salir de prisión) son los que tenían el dinero de Odebrecht en sus cuentas. Ante la evidencia ¡no les quedaba otra opción!

Como dicen los abogados, la verdad procesal, la que consta en el juicio y la verdad absoluta es que no hubo una sola prueba en mi contra, y la Fiscalía se quedó como al inicio, solamente con la acusación del corrupto confeso, Santos; y de lo que estamos seguros, es de que mintió, y que no está sentenciado en Brasil.

SOBRE LA FAVORALIDAD:

Juristas del mundo, fui sentenciado con Código Penal derogado, que no existe, y los jueces se inventan una suerte de “favorabilidad inversa”, comparando el delito de Asociación Ilícita del Código Penal derogado, con otro delito, el de Delincuencia Organizada del Código Penal actual ( COIP ) es decir, lo comparan con un delito que NO EXISTÍA en el código anterior, así que de paso; a los jueces del gran jurado, que de esta manera intentan justificar esta aberración jurídica les tendría que agradecer, porque no me clavaron diez años en el juicio sin pruebas en mi contra.

No soy abogado, pero tampoco soy idiota.

LO QUE SÍ HIZO JORGE GLAS:

1) Exigió la reparación de la hidroeléctrica San Francisco.

2) Solicitó la expulsión de la empresa Odebrecht, lo que significó que pierda aproximadamente 800 millones de dólares en contratos vigentes.

3) Exigió la reparación e indemnización al Estado por aproximadamente 80 millones de dólares en San Francisco, central que ha operado normalmente y generado un ahorro de más de 1.000 millones de dólares hasta la fecha.

4) Exigió se negocie un descuento en la adjudicación del proyecto DAUVIN por parte de SENAGUA.

5) Solicitó que se revierta la adjudicación del Puerto de Manta por no convenir a los intereses de la nación, perdiendo Odebrecht un contrato de más de 200 millones de dólares.

6) Solicitó se detengan los pagos a Odebrecht por alrededor de 100 millones de dólares cuando se hizo público el informe de E.E.U.U.

Y ¡ZAS!, con esto, seis años de prisión. Así nomás, ¿alguien tiene duda de que soy un preso político?

Humildemente, como dijo Fidel, “La historia me absolverá “