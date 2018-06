A pocos días de la Copa del Mundo Rusia 2018, evento deportivo que paraliza cada rincón del planeta, el diario local venezolano “El Universal” publicó las opiniones de algunos escritores y amantes de la literatura latinoamericana sobre la “rivalidad entre la intelectualidad y el fútbol”.

En el texto se abordó a cuatro escritores de la región y se les preguntó sobre su pasión por este deporte: ¿la literatura y el fútbol?, ¿textos que recomiendan leer en medio de la coyuntura futbolística? y ¿momento futbolístico que marcó su vida?

Para este trabajo, se seleccionaron intelectuales cuyos países se enfrentaran en la justa deportiva: México, Argentina, Perú y Colombia.

El mexicano Antonio Ortuño, Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero, manifestó que para él la literatura y el fútbol son “una forma de relacionarse con las cosas del mundo. No creo que tengan una relación necesaria o fatal”. Asimismo, recomendó leer “El miedo del portero al penalty”, del alemán Peter Handke. Se trata de un texto que tiene como protagonista a Bloch, un antiguo portero de fútbol cuya percepción errática e inconclusa, alimentada por su aislamiento y la hostilidad de un mundo sin comprender, lo lleva al crimen.

En tanto, el argentino Horacio Convertini señaló que el fútbol es un escenario fantástico para el drama humano. “Imaginen a Messi, el mejor jugador del mundo, el heredero de la magia de Maradona, el goleador que ha pulverizado todos los récords, pero que sufre porque no puede ser campeón mundial con la selección, y eso implica defraudar los sentimientos del país en el que menos tiempo ha vivido en su vida. Si el camino del héroe es uno de los tópicos infalibles, la idea del héroe que fracasa me parece fascinante”.

Covertini confesó haber querido ser jugador de fútbol, pero sin condición física para lograrlo, aún y cuando lo intentó. En sus novelas desquitó parte de su frustración, y en sus obras “El refuerzo” y “El último milagro”, así como en varios de sus cuentos, el lector podrá percibir la presencia del fútbol.

“Fui un tronco, siempre, aún en los partidos de barrio. Era tan limitado que ni me dio para ilusionarme. La literatura, que llegó a mi vida luego de muchos años de entrenar la palabra escrita en el oficio del periodismo, me dio la oportunidad de tomarme revancha e imaginar en el papel lo que se me negaba en la cancha”, agregó.

El país inca también tuvo su participación en la reflexión sobre la literatura y el fútbol, con el peruano Sergio Galarza Puente, quien aseguró que “no se elige ser jugador de fútbol o escritor. Te toca, y todos quisiéramos que nos tocara una pelota en vez de un libro”.

Galarza Puente recomendó leer “Hombre de punta”, de Jorge Asis. “Ese cuento en particular retrata muy bien cómo se deshacen los sueños de quienes alguna vez quisimos ser futbolistas”.

Finalmente, el colombiano Juan Fernando Hincapié considera el fútbol una gran inspiración, “Felizmente, eso está cambiando (la rivalidad del fútbol con la literatura). La gran producción literaria de temas futbolísticos en la actualidad da cuenta de ello”.

Hincapié, un autor que le rinde culto al deporte del balompié, recomienda la lectura de “El regate”, del brasileño Sergio Rodrigues, que narra la historia de Murilo Filho, un legendario cronista futbolístico que se enfrenta al último partido de su vida. También recomienda la biografía de Mané Garrincha, “Estrela solitária: um brasileiro chamado Garrincha”, aún inédita en español. El autor colombiano espera publicar pronto una novela sobre un partido de fútbol amateur en Bogotá.