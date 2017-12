Un nuevo escándalo suma la definición entre Vallenar y Melipilla. Todo porque los de la Tercera región están evaluando la posibilidad de denunciar la situación al TAS para revertir la decisión de la ANFP.

Es más, el abogado que defendió a Lionel Messi y Paolo Guerrero para reducir sus castigos respectivos, Juan de Dios Crespo, se refirió a la posibilidad de poder defender al club nortino al momento de realizar la denuncia.

“Yo les veo futuro. Tienen todas las de ganar. Si me contactan, feliz los represento“, señaló el abogado en entrevista con el sitio Emol.

“Mis honorarios no serían tan elevados porque es un caso que me gusta. Que me contacten por este medio y comento con ellos. La decisión fue tomada el jueves de la semana pasada y tienen 21 días para recurrir. Les quedan 14 días, vamos, que pueden ganar“, dijo sobre lo que serían sus posibles honorarios.

Sobre por qué ganaría Vallenar en el Tribunal, sostuvo: “La nueva regla 14 de la FIFA dice que una finta, deteniéndose, sería amarilla y anulación del penalti, se da como fallado. Pero en el tiempo el árbitro puede determinar que para él el portero se adelantó primero y por eso lo repitió. Si el acta arbitral dice eso, la Federación no tiene razón en repetir los penales. El acta arbitral está considerada como ley. Si dice eso, no se puede rebatir”.

También se refirió a cómo debió actuar el ente rector del fútbol nacional: “Debió haber sanción al árbitro por equivocarse, no repetir los penales. Sino siempre habrá un problema, que a cada rato se repitan los partidos”.