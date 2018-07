La alemana se convirtió en campeona del abierto de Gran Bretaña realizado en Wimbledon tras vencer en la final del torneo a la estadounidense Serena Williams, acreditándose su tercer título de Grand Slam.

La jugadora germana logró vencer a la experimentada jugadora con un resultado de 6-3 y 6-3, en un partido realizado en el All England Club que duró una hora y cinco minutos, demostrando su gran estado de forma.

Kerber, emocionada y al borde de las lágrimas, tras culminar el encuentro comentó que ganar a Serena era “un sueño hecho realidad”.

De esta manera Kerber sacó su revancha ante Williams, quien la derrotó en la final de 2016. Además, le impidió a la estadounidense ganar su octavo título individual.

La clave de la victoria estuvo en romper, con rapidez, cuatro veces el servicio de Serena Williams. De esta manera la jugadora en la primera alemana en ganar este torneo desde Steffi Graf en 1996.

“Tenía que jugar mi mejor tenis contra una gran campeona como ella, era mi segunda oportunidad de hacerlo aquí. Ahora soy la siguiente alemana después de Steffi, y sin vosotros no estaría aquí”, dijo.

The moment @AngeliqueKerber won #Wimbledon for the first time 🏆#TakeOnHistory pic.twitter.com/GsySRMNXaq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018