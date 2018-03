La histórica montañista chilena Patricia Soto fue nominada al premio “Mujeres que dejan huella”, iniciativa impulsada por Comunidad Mujer y Alto Las Condes, que busca destacar a las mujeres que fueron las primeras en romper esquemas y en atreverse e inspirar a las que siguen, según cita el sitio 24horas.cl.

Patricia Soto lideró en 2001 la expedición “Chilenas al Everest” (junto a Vivianne Cuq y Andrea Muñoz), decisión que tomaron luego de ver que las expediciones nacionales que se aventuraban en los Himalaya, no tenían integrantes mujeres.

Tras el histórico ascenso, la montañista se planteó el desafío de ascender las siete cumbres más altas de cada continente (conocidas como las Siete Cumbres), hazaña que alcanzó en 2007, convirtiéndose además en la primera sudamericana en alcanzar este hito. Ese mismo año fue elegida como la mejor andinista chilena por el Círculo de Periodistas Deportivos.

“Siempre recuerdo cuando nos decidimos subir el Everest, una mujer me abrazó y me dijo ‘cuando te falten fuerzas para subir la montaña, acuérdate de todas las mujeres chilenas que estamos trabajando duro para sacar adelante a nuestras familias’. Fue increíble la fuerza que me dio esa frase hasta el día de hoy”, recuerda.