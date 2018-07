El ciclista colombiano Fernando Gaviria fue el ganador de la primera etapa del 105° Tour de Francia y se coloca el Malliot amarillo en uno de los grandes premios de esta disciplina deportiva.

El neogranadino se impuso en el sprint en la prueba de 201 kilómetros que se desarrolló entre Noirmoutier-En-L’Île y Fontenay-Le-Comte. El ciclista de 23 años, quien debuta en el evento, logró para el reloj con un tiempo de cuatro horas 23 minutos y 32 segundos (4h.23.32).

El suramericano, quien viene de la pista (fue campeón del mundo en ómnium) se impuso por delante del eslovaco Peter Sagán y el alemán Marcel Kittel.

Ante esta victoria, el atleta recibió felicitaciones del presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien desde su cuenta en las redes sociales destacó: “¡Colombia se viste de amarillo!”.

Por su parte, su compatriota Nairo Quintana, una de las mayores referencias del ciclismo neogranadino, no corrió con tanta suerte al sufrir un pincházo en la lanat de su bicicleta en el kilómetro 3.2 de esta primera etapa.

Tras este incidente, el neogranadino perdió un minuto y 10 segundos mientras le colocaban el repuesto en su bicicleta. Al final esto le pasó factura y quedó a un minuto 15 segundos del ganador de la carrera.

“Hay que tratar de estar adelante y recuperar lo que he perdido hoy”, expresó Quintana, quien también se consoló con lo sucedido por otro de los favoritos de la prueba Chris Froome, quien se cayó de manera muy extraña por encima de una lona publicitaria.

Sin embargo, no fueron los únicos que sufrieron algún incidente. Egan Bernal, también se fue al suelo; mientras que el británico Simon Yates y el australiano Richard Julian Porte estuvieron a punto de involucrase en otra caída.

… and the GC after stage 1! 💛

… et le classement général après l'étape 1 ! 💛#TDF2018 pic.twitter.com/YHq0zKJDXD

— Le Tour de France (@LeTour) July 7, 2018