El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo se presentó este lunes ante el mundo como jugador de la Juventus de Turín italiana y ha iniciado apostándolo todo en su nueva etapa, resaltando que “éste es uno de los equipos más fuertes del mundo, pues tiene un gran entrenador y un gran presidente“.

Tras confesar que su decisión de salir del Real Madrid fue algo sencillo, recordó que tuvo una historia brillante en un club merengue, franquicia que le ayudó en todo, “pero esto terminó y ahora empiezo una nueva etapa”.

No reniega de su pasado y sostiene que le han dado una oportunidad y lo agradece: “No es un paso atrás, sí un paso adelante. Espero llevar a la Juve a lo más alto”.

Asegura que se siente feliz, como nuevo, “muy concentrado y motivado”. Tal afirmación la hace en el momento que ya la agenda le comienza a pasar factura, pues se encuentra en la recta final de su carrera como futbolista, a sus 33 años de edad.

“A todos les gusta eso de la rivalidad con (Lionel) Messi. Pero aquí en Italia todos pelearán por ganar y veremos quién es el mejor. La edad no cuenta. Ya he dicho que me siento motivado”, expresó.

Con el ego siempre reluciente, se muestra optimista y dice que quiere demostrar a los italianos que es un jugador top: “No creo que tenga que demostrar a estas alturas nada, pero me encantan los desafíos y después de hacer historia en el Manchester United y el Real Madrid, quiero hacerla en la Juventus”.

Ese sueño es nada más y nada menos que ganar para el conjunto italiano la Champions, la Liga de Campeones de Europa. Para lograrlo tendrá, al menos, los próximos tres años.

Mientras, el crack portugués iniciará entrenamientos con la Juventus el 30 de julio. Según el calendario de juego, sus fanáticos podrán verlo patear el balón el 5 de agosto, día en el que habrá un amistoso con su antiguo Real Madrid, en Estados Unidos.

“Quiero estar desde el primer partido de la competición. He venido aquí para ganar y estoy seguro de que todo irá bien. Pensaba ganar un Balón de Oro. Imagínate cinco. Obviamente siempre quiero ganar. Nadie sabe. En la Juventus puedo tener opciones, pero no me deja sin sueño ¿Por qué no puedo ganar aquí?”, manifestó.

De acuerdo con La Vanguardia, “el actual campeón italiano inicia el próximo 26 de julio sus amistosos ante el Bayern Munich alemán, luego jugará el 28 ante el Benfica portugués y ,ya en agosto, el día 2, el posible debut de Cristiano Ronaldo, ante un combinado de la MLS; y el día 5 ante el Real Madrid”.

Hasta ese entonces, se sabrá si Cristiano, que ya consiguió llenar el Santiago Bernabéu en el año 2009 en su presentación con el Real Madrid, logra repetir aquella galáctica presentación y dar la talla con el conjunto italiano.