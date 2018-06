El piloto español Fernando Alonso ganó este domingo las 24 Horas de Le Mans, junto a sus compañeros de fórmula Nakajima y Sebastien Buemi, que conforman el equipo TS050 del Toyota Gazoo Racing.

El español terminó su participación en la vuelta 374, cuando entregó el vehículo a su compañero Nakajima quien recorrió la última tanta de la carrera hasta que cruzó de primero la línea de meta.

Esta es la segunda victoria del vehículo de Fernando Alonso en el presente campeonato del mundo de resistencia, luego de ganar las 6 Horas de Spa.

De esta manera el equipo Toyota logró por primera vez en 86 ediciones conquistar esta prueba.

🏁 🏆 Huge CONGRATULATIONS to the winners of the 86th 24 Hours of Le Mans…@Toyota_Hybrid and the drivers of the #8 car make the History !!@Sebastien_buemi Kazuki Nakajima @kazuki_info and Fernando Alonso @alo_oficial#LEMANS24 #WEC @FIAWEC pic.twitter.com/WTUHccxnIB

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 17, 2018