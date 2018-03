De acuerdo con un informe de TMZ Sports, vía PlayStation LifeStyle, el deportista dio detalles de su proyecto durante la celebración de su más reciente cumpleaños. El boxeador afirmó que planea llevar su marca TBE (The Best Ever) a las consolas de actual generación.

Asimismo, Mayweather indicó que él estará a cargo del proyecto, pues quiere que todo salga de la mejor manera. El atleta comentó que su juego será una gran oportunidad después de no poder participar en títulos como Fight Night, a cargo de Electronic Arts.

El boxeador de 41 años no dio mayores detalles de su juego, por lo que deberemos esperar por información adicional. Sin duda es una buena noticia para los fans de este deporte, pues no hay muchos títulos recientes de boxeo.

Mayweather es considerado uno de los deportistas más ricos del mundo, por lo que el dinero no será una limitante para su proyecto. Se espera que el boxeador comparta pronto más datos sobre su juego, como detalles de la desarrolladora y sobre las consolas en que debutará.