El atleta estadounidense Christian Coleman, subcampeón mundial de 100 metros, batió esta madrugada su propio récord mundial de 60 lisos en pista cubierta, con un tiempo de 6.34 en los campeonatos de su país disputados en Alburquerque.

La nueva plusmarca del sprint corto rebaja en tres centésimas el récord de la distancia que había establecido hace prácticamente un mes en Clemson, donde mejoró el registro que Maurice Greene estableció el 3 de febrero de 1998 en la pista del antiguo Palacio de Deportes de Madrid, y luego igualó el 3 de marzo de 2001, en Atlanta.

No obstante, dicho registro en Clemson no fue sometido a la ratificación como récord mundial ya que no fue usado el equipo electrónico de la salida. Como es preceptivo, esta nueva marca está también pendiente de homologación por parte de la IAAF.

Coleman fue subcampeón mundial de 100 metros en Londres por delante del jamaicano Usain Bolt y sólo por detrás del estadounidense Justin Gatlin. En las series y en las semifinales avisó al parar el reloj en 6.46 y 6.42 y ni siquiera una salida falsa de un rival en la final le impidió salir con un tiempo de reacción de 0.149 para vencer por delante de Ronnie Baker (6.40).

El nuevo rey del esprint corto, de 21 años, tenía una marca de 6.45 en los 60 metros, conseguida el año pasado, y en 100 metros su mejor registro es el de 9.82 que obtuvo en los Mundiales de Londres 2017.