Insólito: un ex jugador inglés se ofreció a darle clases particulares a Lionel Messi

Lionel Messi es considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, sin discusiones. Otros lo ubican un escalón por debajo de Diego Maradona. Y no faltan los que lo sientan en la misma mesa que el Diez, Pelé, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff. Nadie duda, de todos modos, de que Lionel Messi está en la pelea de los grandes. Bah, nadie es incorrecto, ya que hay un ex jugador inglés que asegura poder mejorar al crack rosarino.

Matthew Le Tissier es el hombre que no sólo se animó a cuestionar una de las características de Messi, sino también el mismo que se ofreció a darle clases particulares. Le Tissier, de 49 años y quien nació en Guernsey, una isla situada en el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, quiere enseñarle a patear penales a Messi.

Todo empezó luego de que a Messi le preguntaran si era el jugador perfecto y él, según una publicación de Coral-Bet, aclaró que para serlo “debía mejorar algunas facetas de mi juego”. Y especificó que una de ellas era “el lanzamiento de penales”. Ni lerdo ni perezoso, Le Tissier decidió entrar en escena. Y mediante su cuenta de Twitter se ofreció: “Sólo tiene que pedírmelo”, escribió.

Más allá de que a Messi no se le debe haber ocurrido nunca contratar a alguien para perfeccionar la ejecución de los penales, hay datos que sirven para esta historia. Por un lado, en Barcelona reconocen que La Pulga no es lo que se dice infalible desde los 12 pasos. Y así lo demuestran los números: de los 85 que lleva pateados desde su debut, 65 fueron festejos pero hubo 20 que no terminaron en la red.

En la temporada 2017/18, de hecho, pateó cinco: tres fueron gol (dos ante el Real Madrid, por la Supercopa de España y la Liga, y uno más frente al Eibar) y dos se los atajaron (contra el Alavés y el Deportivo La Coruña).

Y por otra parte, si bien ya lleva 15 años retirado, durante sus años como profesional Le Tissier sí fue un especialista en los penales. Siempre con la camiseta del Southampton (jugó ahí desde 1986 hasta el 2002), pateó 50 penales y ¡convirtió 49!

¿El único que no anotó? Fue el 24 de marzo de 1993, cuando Southampton se enfrentó al Nottingham Forest. Ese día, Mark Crossley,el arquero visitante, se convirtió en el único en atajarle un penal a Le Tissier, el mismo que hoy sueña con darle clases a un tal Lionel Messi.