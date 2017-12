Las críticas de Jorge Valdivia a Juan Antonio Pizzi hace algunas semanas, no habían tenido una respuesta tan directa y clara como la que Johnny Herrera dio en el diario La Tercera. El portero de Universidad de Chile apuntó que lo del jugador de Colo Colo es derechamente de “mala persona”.

“Bordeas lo mala clase cuando criticas de esa forma a Pizzi. Hacerlo como lo hizo Valdivia, es porque estás actuando de mala forma, no sé si mala leche, pero sí con pocos valores”, disparó Herrera, que no se quedó ahí y defendió el actuar del ex técnico de la Roja.

“Pizzi siempre fue un caballero con nosotros, nunca lo escuché criticar a alguien públicamente. Hablar de una persona que fue tremendamente correcta me parece de poca crianza y poca monta. Sinceramente, es no ser una buena persona”, añadió el meta, que además recordó un gol que el ‘Mago’ perdió ante Ecuador.

“Quedamos fuera porque el equipo no tuvo vacaciones. Perdimos esa fecha importante con Paraguay y Bolivia. Después llegamos mejor y ganamos 2-1 a Ecuador, un partido que estaba para ganar 4-1. Valdivia mismo se pierde un gol bajo el arco. Con esos goles estábamos clasificados”, apuntó Herrera.