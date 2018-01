Los sorprendió a todos y muchos dicen que hablaba en serio. Lo cierto es que este jueves se conoció un audio donde Marcelo Ríos deslizaba la posibilidad de salir del retiro y jugar la serie por Copa Davis ante Ecuador, que se disputará el 2 y 3 de febrero en el Estadio Nacional.

“Podemos hacer algo bueno para el equipo. Yo creo que va ir más gente a apoyarnos pensando en que Ríos va a jugar si ya estamos con el partido ganado”.

Ríos asegura que “llevaría mucha más gente al estadio que Hans Podlipnik, que lleva menos público que Guillier” y que en caso de estar 3-0 arriba en la llave, le gustaría jugar el cuarto punto de la eliminatoria.

Se ve difícil. Pero habrá que esperar una semana más para ver si podemos ver al oriundo de Vitacura volver a las pistas. Lo que sí fue jocoso es el diálogo que mantuvo con Podlipnik, que se filtró en las redes sociales, principalmente por el tenor de los consejos que le dio al joven tenista nacional.

¿Sabí lo que más me calienta la hueá? Que te sacai la chucha, soy más profesional que la mierda, no comís mierda, te acostai a las seis de la tarde, te levantai a las tres de la mañana, hacís todo bien y erís como la callampa y te va como el hoyo y esa hueá no es justa po hueón. Porque hueón, Federer no hace ni una hueá y gana. Voh te sacai la mierda y no ganai, entonces no entiendo po hueón, que la vida es injusta. No entrenís niuna hueá hueón, dedícate al hueveo si te vai a casar y vai a cagar después, dedícate al hueveo ahora y te va a ir mejor (sic)”, expresó el “Chino”.

En el audio Ríos también desliza la idea de volver a competir con el equipo chileno de Copa Davis. “Físicamente estoy mejor que Podlipnik les digo, marcado, rápido, de talento ni hablar. ¿Quién vota por Ríos o Podlipnik? Yo voto por Ríos primer voto (…) Aparte podemos hacer algo bueno, yo creo que va a ir más gente al estadio, puta pensando que Ríos va a jugar la hueá, sacamos a Podlipnik y al final puta juego el punto cuando ya estemos arriba 3-0 y la hueá pa’ que vaya gente (sic)”, señaló.