Gary Medel ve con buenos ojos la renovación de la banca de la selección chilena. Cuando fue consultado este martes sobre la muy posible llegada de Reinaldo Rueda al banco de La Roja, el defensor dio su opinión. “No lo conozco mucho, pero me han hablado bien de él. Me parece lógico que venga a aportar a la Selección”, afirmó en declaraciones a ADN Deportes.

“Si viene a aportar, a hacer las cosas bien, a un rumbo nuevo, me parece perfecto”, remarcó el jugador de Besiktas, quien arribó a Chile para pasar unos días con su familia. Y añadió: “Necesitamos que el cuerpo técnico ponga lo máximo de su parte, que sea un desafío nuevo. Hay que vivir cosas nuevas y esperemos que sea así”.

Con respecto a su actualidad en Europa, Medel contó que se siente “superbién” porque cambió su alimentación. “Ya he bajado siete kilos. Estoy muy contento en Besiktas, estoy jugando y feliz”, informó, haciendo hincapié que no fue un año fácil para él, debido a que tuvo que ganarse el puesto en Turquía: “Cosas nuevas que uno tiene que vivir. Diez años he sido titular, ahora me tocó estar en la otra parte, pero hay que seguir luchando, trabajando duro. Lo he logrado y voy a seguir haciendo lo mismo”.