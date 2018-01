Sánchez, quien es pareja de Mayte Rodríguez, le comenzó a enviar mensajes de WhatsApp a la escultural rubia, luego de conocerse en un bar. ¿La razón? Quería juntarse.

Alexis replicó preguntándole cuánto le costaría estar con ella y tras repetir la broma, Sánchez le dijo que podría pagar 500 libras a ella y otras 500 a la amiga con quien se encontraba.

“Déjame saberlo, puedes confiar en nosotros sin preocupaciones. Tendremos mucha diversión. Mi departamento no está lejos de aquí“, le dijo el ariete, según la estudiante.

Al ver la negativa, Alexis subió la cifra a 800 libras y le dijo que “podemos besarnos y hacer el amor“. Posteriormente a que la mujer le dijo que no sabía mucho de español, el ex Cobreloa le replicó que “el amor no es un dialecto. Me gustas, estás sexy“.

Sánchez le entregó a Paulina 1.000 libras en notas de 20 libras y le envió por mensaje la dirección de su departament en Kensington.

Luego, llegó al recinto y “Alexis me abrazó y me ofreció champagne. Me hizo un striptease, se sacó su camiseta y bailó para mí. Tiene un cuerpo fantástico. Es realmente entretenido. Habla mitad inglés y mitad español y es un chico que luce muy bien”.

Paulina relató que pasaron la noche juntos, al otro día en la mañana se despidieron. Sin embargo, asegura que el contacto prosiguió y que se volvieron a ver un par de veces.