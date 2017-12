Ya parece una tradición de los últimos años. Justo ahora que Barcelona sigue imparable en la liga español, el conjunto catalán se da el lujo de ratificar su condición de líder indiscutido del torneo nada menos que en la cancha y las narices del archirrival. Esta vez y guiados otra vez por el genio de Lionel Messi, el elenco culé derrotó 3-0 como visitante al Real Madrid.

Fue un partido con un primer tiempo de amenazas que no se concretaron. Pero ya en la segunda etapa, los catalanes encontraron la ventaja a través de Luis Suárez a los 53 minutos. El uruguayo finalizó una gran jugada entre Ivan Rakitic y Sergi Roberto, y puso el 1-0.

Apenas 10 minutos después, una gran jugada entre Messi y Suárez terminó con Dani Carvajal, lateral del Madrid, evitando con su mano un nuevo gol del Barcelona, por lo que el árbitro no dudó en cobrar penal y expulsar al jugador español. Y desde los 12 pasos, “La Pulga” no falló y puso el 2 a 0.

Pero faltaba “la guinda de la torta”, ya que en los descuentos, otra vez apareció Messi quien dribleó rivales pese a perder un zapato y su enorme jugada la aprovechó Aleix Vidal quien puso el 3-0 definitivo.

Como hace rato lo viene haciendo, Messi silenció y deslumbró en la casa del rival. El mejor del mundo es también el mejor heredero de Ronaldinho…