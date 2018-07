Un medio de Gran Bretaña inició un ataque a la selección de Rusia a la que ha cuestionado su “gran rendimiento” en el Mundial de fútbol masculino que se está desarrollando en ese país europeo, lo cual puede ser considerado un nuevo boicot contra el torneo.

El portal británico Mail On Sunday ha afirmado que la federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) ha “encubierto casos de dopaje de futbolistas rusos”, a pesar que la misma instancia del fútbol mundial le ha manifestado haber hecho seguimiento a los jugadores en esta materia.

Y es que desde Inglaterra, expresa el medio, dicen tener pruebas contra Ruslan Rambolov, jugador que hizo parte de la lista preliminar de Rusia, pero finalmente no fue parte de la convocatoria.

A esto se suma la denuncia del director de la agencia antidopage de Estados Unidos, Travis Tygart, quien en una entrevista publicado por el diario The Guardian aseguró que “sería ingenuo pensar que Rusia no violara las normas antidopaje durante la Copa del Mundo”.

La polémica se produce debido al gran rendimiento que la selección de Rusia a mantienen en el certamen, donde pasó como segunda del Grupo A tras ganar dos encuentros y perder ante Uruguay.

Además, los de casa sellaron su pase a los Cuartos de Final en la ronda de penales luego de quedar empatado con España a un gol. Ahora deberán enfrentar a Croacia el próximo sábado.

Es por ello, que el seleccionador nacional Salamovich Cherchésov afirmó que el buen rendimiento de sus pupilos se debe a que están motivados por jugar en casa.

Esta no es la primera acción que se emprende desde Reino Unido para boicotear el evento deportivo. En el mes de marzo ya se estaba promoviendo la no participación de la selección inglesa si se demostraba que hubo injerencia en el supuesto envenenamiento de un ex espía ruso.