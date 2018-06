La oncena de Japón le ganó 2 a 1 a la selección colombiana en su primer encuentro en el mundial de Rusia. Los goles estuvieron a cargo de Shinji Kagawa quien marco el primer gol para Japón en un penalti, tras la temprana expulsión del colombiano Carlos Sánchez; por Colombia el empate llegó en los pies de juan quintero en una jugada de balón parado. En el segundo tiempo, el gol de la victoria y segundo para Japón lo hizo yuya Osaka de cabeza, tras un centro proveniente de un tiro de esquina.

Japón se ha convertido en el primer equipo asiático en ganarle a una selección suramericana, por su parte, la salida de Sánchez es la más rápida en un mundial, superada sólo por la del uruguayo José Alberto batista en un partido frente a escocia en 1986. Este tema es uno de los mas explotados por los usuarios de las redes sociales.

