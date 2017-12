Estaba listo, según fuentes de Blanco y Negro y en el propio ambiente futbolístico. Pero ayer, Lucas Barrios se descartó como refuerzo para Colo Colo, luego de decir que “no me puedo ir a un club donde el presidente no me quiere”.

En conversación con radio Cooperativa, el delantero argentino-paraguayo aseguró que conversó con el técnico Pablo Guede, a quien le dijo que quería venir al “Cacique”, pero la negativa de Aníbal Mosa de hablar directamente con él determina su negativa.

“Le dije a Guede en junio, que Mosa debía llamarme. Eso aún no ha ocurrido, el presidente no quiere que yo esté en el club, lo invite a cenar en Argentina y no llegó”, dijo.

Al ex goleador de Gremio de Brasil le molestó que el timonel se relacionara a través de otro directivo, Pablo Morales, y que no le hiciera llegar una propuesta, sino que le dijera que él le presentara una a Blanco y Negro.

Barrios agregó que “le dije que no a varios clubes, esperando a Colo Colo”.

El delantero también manifestó que esta es la tercera vez que se frustra su regreso a Macul, tal como ocurrió en 2015 y 2016.