El excampeón de tenis británico Tim Henman no deja de asombrar a quienes le siguen. Esta vez no lo hace con la raqueta, si no de otra manera muy particular: entrena un grupo inusual de “candidatos” para recoger pelotas en el Torneo de Champions Tennis programado para diciembre de este año. Se trata de perros.

Los simpáticos canes han estado trabajando en la misión encomendada de recoger las pelotas del suelo, una tarea que parece les cae muy bien. De acuerdo con Henman, las cualidades que necesitan estos perros para triunfar son: “velocidad de rayo, resistencia inagotable y buena concentración”.

El evento está pautado entre el 6 y el 9 de diciembre en el Royal Albert Hall de Londres y participarán algunas de las grandes figuras de este deporte. Y los caninos hacen lo propio, como si fueran otras estrellas.

“Las expectativas son grandes, tengo los dedos cruzados para que todos sean lo bastante buenos para llegar al corte final y se puedan presentar en el Champions Tennis de este año (…) Me encantaría jugar a su lado en diciembre“, manifestó Henman.

La presencia de perros como recogepelotas no es algo nuevo en el tenis. En un partido de exhibición previo al torneo celebrado en Auckland, Nueva Zelanda, en 2015. Esta tarea fue desempeñada por tres simpáticos colaboradores “algo peludos”, con los que Venus Williams y Svetlana Kuznetsova quedaron encantadas.

Esa fue la primera vez que surgió la idea de los recogebolas caninos, y no cabe duda que fue un rotundo éxito entre el público y las protagonistas del juego, lo que los convirtió en audaces y divertidos candidatos para otros eventos.

También han participado en el de Abierto de Brasil, en Sao Paulo, donde estos animalitos exhibieron sus destrezas tras la iniciativa de encontrar un nuevo hogar.

“El entusiasmo y deseo de atrapar (la pelota) de los perros ciertamente haría de éste un espectáculo aún más maravilloso y no dudo que captarían más atención que los jugadores”, todavía les falta algo de entrenamiento antes de que los organizadores decidan si trabajarán junto a los recogepelotas humanos, confiesa el tenista.

El Champions Tennis ha presentado ganadores de Grand Slam y ex números uno, como Pete Sampras, Bjorn Borg y John McEnroe. En el evento de este año, han confirmado su participación Henman y Goran Ivanisevic.