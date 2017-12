El equipo de Derechos Humanos y Memoria del Movimiento Autonomista (MA) junto con condenar el indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori advierte por la arremetida neoliberal en el continente. Para el MA, no es posible aceptar que “las fuerzas neoliberales del continente tomen este ilegitimo indulto como precedente para absolver a los criminales de lesa humanidad”.

En un comunicado, el MA afirma que este indulto es impresentable, “ya que no es fruto de un debate jurídico o histórico en torno a los actos de Fujimori, sino que responde a presiones políticas para mantener el status quo durante el mandato del Presidente PPK”.

DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO AUTONOMISTA

El indulto al ex presidente peruano Alberto Fujimori, se presenta para Latinoamérica entera como una enfrentada y una arremetida violenta en contra de los derechos humanos, donde los derechos básicos de las personas no son reconocidos y más aún, siguen siendo vejados, donde no solo la memoria parece convertirse en mercancía dispuesta a ser transada para pagar favores políticos, sino que el dolor de los familiares es agravado por la negligencia de los mandatarios al vulnerar la justicia.

Como fue el caso de Juan Orlando Hernández decretando estado de excepción para cubrir el fraude electoral impuesto por su régimen y reprimir a mansalva al pueblo de Honduras, tanto como las violentas medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri para sofocar el clamor popular en contra de sus reformas al sistema de pensiones de todos los argentinos; hoy es Pedro Pablo Kuczynski que a través de un indulto presidencial insulta la dignidad de su Pueblo.

No podemos por ningún motivo aceptar que las fuerzas neoliberales del continente tomen este ilegitimo indulto como precedente para absolver a los criminales de lesa humanidad. La corte interamericana de DDHH ha señalado que este tipo de medidas son incompatibles con la convención interamericana de DDHH, que en materia de estado de derecho señala como inadmisible amnistías a violadores de DDHH1, por esta razón señalamos que el indulto del Presidente Pedro Pablo Kuczynski es ilegitimo y nocivo para el fomento de los Derechos Humanos en nuestro continente y el mundo.

Fujimori fue un tirano, que se impuso ante el derecho de gobierno de un Estado, y lo ejerció sin justicia y a medida de su voluntad. Sin duda los múltiples abusos de los cuales es responsable Fujimori, dejan en claro que la naturaleza de sus crímenes hace que sean imprescriptibles.

DENUNCIAMOS A PEDRO PABLO KUCZYNSKI Y SU ILEGITIMO INDULTO A FUJIMORI. SOLIDARIZAMOS CON LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ Y EXIGIMOS REVERTIR DICHA PROMULGACIÓN.

EQUIPO DE DDHH Y MEMORIA

MOVIMIENTO AUTONOMISTA