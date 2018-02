El pasado 30 de enero, Benito Cerati (24), hijo del desaparecido músico argentino Gustavo Cerati, decidió escribir un potente tuit en el que se declaró feminista, luchador por la igualdad de género e inclusión de minorías, gay y feliz.

Sin embargo, como suele ocurrir frente a situaciones como ésta en sociedades aún demasiado conservadoras y discriminadoras, no todos recibieron de igual forma lo expuesto por el hijo de Cecilia Amenábar, lo que generó entonces una réplica por parte de Benito Cerati.

“La cantidad d comentario homófobo que he recibido desde ayer no tiene precedente. No hinchemos las bolas con la falsa idea de que ya todos aceptamos todo porque es una mentira”, escribió el jóven músico.

Sin embargo, decidió no solo quedarse en ese comentario, sino que también apelar al legado de su padre para cuestionar la ceguera existente frente a la diversidad sexual, de la que -apuntó- los seguidores del líder de Soda Stereo tampoco estarían excluidos.

Benito Cerati había utilizado durante años el alias de “Vanity sex” para aparecer en las redes sociales, lo que cambió durante esta agitada semana del joven músico, cuando decidió comenzar a usar aquel que le dieron sus padres.

Además de estos tuits, Cerati se fue con todo contra el machismo, llamando a quienes han sido discriminados por la sociedad a unirse en su contra. “Solo para pensar. Estamos luchando todos contra lo mismo – la sociedad machista. Mujeres, gays, trans, hombres reprimidos, y todos las identidades sexuales que existan. NO SOMOS MINORÍA SI ESTAMOS TODOS JUNTOS. Qué esperamos para derribar el muro?”, escribió Benito.

El Ciudadano