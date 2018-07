El Gobierno británico presentó este martes un “plan de acción” para acabar con la discriminación de la comunidad gay, que incluye una ley para prohibir las terapias para convertirlos en heterosexuales.

La primera ministra, Theresa May, señaló que el plan, que está dotado con 75 puntos, tiene como objetivo generar un cambio duradero y abordar las “ardientes injusticias” a las que se enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).

“Me sorprendió la cantidad de encuestados que dijeron que no podían ser abiertos en cuanto a su orientación sexual”, ha afirmado May en un comunicado. “Nadie debería tener que ocultar quiénes son o a quién aman”, ha aseverado.

Un 2% de los encuestados dijo haber sido sometido alguna vez a este tipo de supuestas curas y otro 5% que se las habían ofrecido en alguna ocasión pero las rechazaron.

Más de dos de cada tres encuestados al ser preguntados sobre seguridad, salud, educación y trabajo afirmaron que evitaron tomar de la mano a su pareja en público por miedo a una reacción negativa. Además, casi uno de cada cuatro ha admitido haber experimentado una reacción negativa por parte de sus amigos debido a su orientación sexual.

La organización Stonewall, que defiende los derechos de los gays, define estas terapias como “cualquier forma de tratamiento o psicoterapia que pretende reducir o acabar con la atracción por personas del mismo sexo.

“Estas actividades son un error, y no estamos dispuestos a permitir que continúen”, afirma el gobierno en su plan.

Alrededor de la mitad de encuestados que habían sido sometidos a una de estas terapias dijo que había sido dirigida por un grupo religioso, el 19% por un profesional sanitario y el 16% por un familiar o allegado.

Naciones Unidas dijo el mes pasado que quería una prohibición global de la terapia basada en la idea de que la homosexualidad es un trastorno mental o una condición médica. Si bien la práctica ha sido ampliamente desacreditada, solo Brasil, Ecuador y Malta la prohíben a nivel nacional, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.