La reciente e inusual historia de un trabajador de una empresa encargada de mudanzas en Estados Unidos, logró viralizarse en dos oportunidades en las redes sociales. Se trata de Walter Carr, quien en su primer día de trabajo tuvo que trasladarse a pie por más de 32 kilómetros para llegar al lugar de destino, debido a que su carro se había dañado la noche anterior.

Tenía que estar a primera hora de la mañana del sábado en la ciudad de Pelham, Alabama, y para no ausentarse, caminó desde Birmingham para cumplir con sus funciones.

A las 6:30 de la mañana sonó el timbre de la casa de la cliente. Era Carr acompañado por un policía, quien le contó que el muchacho había tenido un inconveniente con su auto, por lo que decidió salir de su casa a la medianoche para llegar a la hora. El funcionario lo había llevado a desayunar.

La dueña de la casa le ofreció descansar un rato antes de que llegara el resto del equipo de mudanzas de la compañía Bellhops. Sin embargo, el empleado rechazó la propuesta y empezaron a trabajar para ganar tiempo.

Su historia se conoció por Facebook

Con total admiración, Jenny Hayden Lamey, decidió contar lo sucedido en su cuenta de Facebook, y debido a lo extraordinario de la historia, se viralizó por las redes hasta llegar al Oficial Ejecutivo en Jefe (CEO) de la empresa, Luke Marklin.

“Honestamente estoy anonadado con él. Todo lo que hizo ese día fue exactamente lo que somos nosotros: corazón y coraje”, expresó el directivo quien decidió encontrarse con el trabajador.

This is an incredible story. The grit and heart Walter showed defines Bellhops' culture precisely. I'm really proud to be on the same team as Walter… we set a high bar on service and he just raised it. Look forward to thanking him in person this week. https://t.co/Fr4ytu5CM1 — Luke Marklin (@LukeMarklin) July 15, 2018

Después de tomar un café y escuchar cómo sucedió todo, le dio la sorpresa frente a las cámaras y habitantes. La reacción de Walter cuando el hombre le ofreció la llave de su propia camioneta Ford Escape modelo 2014, fue preguntarle si era en serio. Después de un abrazo, el empleado se subió al auto y finalmente, rompió en llanto por la emoción.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP — Bellhops (@BellhopsMoving) July 17, 2018

Walter, estudiante universitario de ciencias de la salud, planea graduarse en diciembre. “Este fue el primer trabajo después de mucho tiempo”, contó y agregó que “quería demostrarles que tengo dedicación. Dije ‘voy a ganarme este trabajo de cualquier forma'”, reseña Clarín.

Proud to have encountered this young man. He certainly made an impact on us!#PelhamPD #belikewalter pic.twitter.com/d0zz0PMvnv — Pelham Police Dept (@PelhamPoliceAL) July 16, 2018

“Quiero que la gente sepa lo siguiente: no importa qué desafío sea, se puede lograr. Nada es imposible a menos que lo hagas imposible”, añadió.