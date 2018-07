Todas las relaciones de pareja pasan por circunstancias y diferentes etapas, algunas que pueden ser superadas juntos y otras que simplemente hacen que llegue a su fin.

No importa que tan experimentado seas en el amor, iniciar una relación siempre va a ser un desafío en el que incluso se pueden experimentar los mismos errores y situaciones indeseables con diferentes personas.

El portal web La Bioguía recopila una serie de factores más comunes que pueden hacerte sentir frustrado y cómo puede contrarrestarse.

La confrontación

Todos tenemos ideas y pensamientos distintos, por lo que de vez en cuando pueden existir confrontraciones, sin embargo, es bueno darse cuenta de qué es lo que causa la molestia y abordarlo de la manera más civilizada.

Falta de reciprocidad

Es importante que ambos traten de dedicar el tiempo, atención e interés en la misma medida, para que ninguno se sienta menospreciado o solo en las expresiones de afecto.

Falta de detallismo

A veces la pareja olvida cierta fecha especial o no está tan atenta para hacer obsequios y detalles. Sin embargo, hay que entender que no todos somos atentos y no todos nos comportamos de la misma manera, y eso no significa que te quieran menos. Cada quien demuestra sus sentimientos y emociones de formas distintas.

Críticas constantes

Sentir que no se puede expresar libremente, ser uno mismo, definitivamente es causal de frustración. Es necesario que ambos se comuniquen muy bien para que cualquier crítica que se haga sea de forma constructiva y hallen la solución juntos.

Empeño en hacer feliz a la pareja

Es normal querer hacer feliz a alguien que queremos, sin embargo, estar obsesionado con ello es frustrante porque hay cosas que escapan de nuestras manos. Trata de llevar con naturalidad las cosas sin descuidar la relación ni dejar que el mal humor se presente todos los días.

Constantes enojos

Hay personas que se enojan por todo, sin embargo, los enojos constantes en las parejas pueden ser fruto de una incomodidad en la relación proveniente de la monotonía.

Frustración compartida

A veces la frustración de tu pareja puede llevarte a ti a estar frustrado también. Hay que tratar que los humores de los demás no influyan sobre ti. Hay que comprender que no estamos para resolver los problemas de los demás, pero sí podemos ayudar a la pareja, sirviéndole de apoyo.

Espacio personal

Estar siempre juntos sin que cada uno en un momento tenga su propio espacio personal, causa frustración. Las soluciones ante este tipo de situaciones se pueden llevar a cabo hablando con tu pareja sobre el tiempo individual que cada uno debe tener.

Prioridad

Tal vez sientas que tu pareja no te da la prioridad que mereces. Estas situaciones se producen luego de un periodo de abandono y pueden solucionarlo con una gran charla acerca de esto.

Exceso de drama

En estas relaciones siempre existe alguien que intenta crear drama y problemas tal vez para llamar la atención y conseguir algo que quiere de ti. Si eres una de estas personas, debes saber que no le estás haciendo ningún bien a tu relación.

La conclusión de todos estos problemas siempre va a ser la comunicación, así como los ejercicios de honestidad y de reflexión.