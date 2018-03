Un controvertido “culto” filipino afirma otorgar a los devotos “poderes para ser a prueba de balas”, golpeándolos con machetes pero milagrosamente sin extraerles sangre.

Las nuevas imágenes queles presentamos muestran a un miembro de la secta religiosa llamada “Rey de Hierro” realizando un ritual de iniciación que se cree que aleja a los espíritus malignos, cura enfermedades y bendice a los miembros con protección sobrehumana.

La organización, conocida localmente como Haring Bakal, se unió para combatir a la insurgencia musulmana en la década de 1970 con historias de combatientes intrépidos atacando en combate cuerpo a cuerpo a tropas armadas.

Ahora, Haring Bakal ha encontrado un punto de apoyo en la nación principalmente católica con aproximadamente 100 miembros en total, incluidos policías y soldados que, según los informes, se han unido por su propia seguridad, a pesar de que el grupo ha sido etiquetado como un culto.

El sacerdote Angelito ‘Rambo’ Oreta, quien niega que sean un culto, dijo: “Además de curar a los enfermos, me uní a la protección de todos los que querían hacerme daño para no tener que darles la espalda. No se trata de bullying o problemas: el objetivo de Iron King es servir a sus semejantes, al país y al gobierno.

Además añadió que “Se encuentra en la Biblia, Ezequiel 21, la espada del Señor, que tendrás que ser bendecido con un machete porque así es como se te otorgará fortaleza y sabiduría. En el momento en que eres bendecido por piratería, ya no eres una persona común. Eres un soldado de Dios hasta el momento en que enfrentamos al enemigo. No somos un culto, somos un grupo espiritual que sirve por la oración y la fe en el Padre que creó todo en este mundo”.

La cineasta Nikon Celis, que participó en el ritual del machete, dijo que los rumores locales sobre el grupo lo obligaron a profundizar en su mundo.

Describió la bendición, conocida localmente como anting-anting, como partes iguales, dolorosas y petrificantes, pero no podía dar ninguna explicación de por qué los poderosos golpes del machete no extraían sangre.

Nikon, de 32 años, dijo: “Escuché sobre este grupo que dice ofrecer protección contra balas y cuchillos. El sacerdote pretende poner un escudo invisible alrededor del cuerpo de la persona después de recitar oraciones en latín. Dijo que solo un bendito de Haring Bakal puede hacer lo que hace”.

Sin embargo la cineasta añade que “Las personas de diferentes antecedentes cristianos los acusan de ser un culto debido a su práctica extraña que tal vez sea un tabú para algunas religiones”.

Nikon dijo que los seguidores se abstienen del sexo, la carne de cerdo los martes y viernes, y la carne de perro, y las groserías, porque supuestamente pierden su inmunidad a los cuchillos y las balas.

Agregó: “Ser escéptica, por supuesto, era aterrador. Nunca se sabe cuándo las cosas pueden salir mal. Y el ataque realmente duele cuando el machete golpea su cuerpo, se hace con toda su fuerza. Ni siquiera puedo creer que me dejé golpear nueve veces. No me siento como Superman: es una de las cosas más aterradoras que he hecho alguna vez”.