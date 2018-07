Luke Marklin, el director ejecutivo (CEO) de la compañía estadounidense Bellhops Moving, viajó este lunes a Alabama (sureste) para premiar al empleado Walter Carr por su esfuerzo y compromiso, tras superar las adversidades de lo que sería un atropellado primer día de trabajo y dejar enamorados a los clientes de la empresa.

Marklin compartió un café con Walter y escuchó su historia, después lo sorprendió con un regalo que nadie esperaba: un automóvil. “¿En serio?”, dijo Walter cuando el hombre le ofreció la llave del Ford Escape, modelo 2014. Después de un abrazo, el empleado se subió al coche y finalmente, rompió en llanto por la emoción.

“Honestamente estoy anonadado con él. Todo lo que hizo ese día fue exactamente lo que somos nosotros: corazón y coraje”, tuiteó Marklin más tarde.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP

