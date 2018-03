Quienes invirtieron sus fortunas en el bitcóin aún podrán recuperarlas pese a la drástica caída que la criptodivisa número uno sufrió después del 17 de diciembre pasado.

Al menos así lo pronostica Fundstrat Global Advisors, una asesoría en temas de inversión, y recoge Forbes.

Pese a las fuertes fluctuaciones de los últimos meses y en contracorriente a las estimaciones pesimistas del multimillonario Warren Buffet y muchos otros analistas, el jefe de este equipo investigador, Tom Lee, se atreve a pronosticar cuánto valdrá la criptomoneda en marzo del 2020.

El número de su estimación no es completamente ‘redondo’, pero sí muy impresionante: 91.000 dólares por bitcóin, que este domingo cotizaba en torno a los 7.366 dólares, informa RT en español.

A finales de febrero el mismo experto estimó que para los mediados de este año la criptodivisa más popular volverá a subir hasta los 20.000 dólares. Era exactamente el índice máximo que había alcanzado en diciembre del 2017.

Ahora el equipo investigador, que tiene su sede en Nueva York, presume haber trazado las tendencias a corto y largo plazo de la moneda digital, incluidos los costos de la minería.

Warren Buffett, conocido como uno de los mayores inversionistas del planeta, predijo a comienzos de enero que pronto empezaría una caída de las criptomonedas en general y no solo del bitcóin: “Casi con certeza” llegarán todas a “un mal final”. No obstante, el famoso inversionista no pudo especificar cuándo sucederá o cómo.